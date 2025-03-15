Переговори передбачають поступки обох сторін: Рубіо про мир між Україною та рф

Державний секретар США Марко Рубіо, який сподівається, що припинення вогню в Україні може відбутися за лічені дні, заявив, що ніколи не чув, щоб президент Трамп казав, що «росія має право захопити всю Україну і робити там усе, що їм заманеться», повідомляє The Guardian.

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Але він підкреслив, що обидві сторони повинні будуть піти на поступки в ході переговорів.

«Йде війна, яка не має військового вирішення. Ні росія, ні Україна не можуть досягти своїх максималістських військових цілей. Єдиний спосіб покласти край цій війні — через процес переговорів, а переговори — будь то в бізнесі, торгівлі чи геополітиці — передбачають, що обидві сторони щось віддають, обидві сторони йдуть на поступки. У чому полягають ці поступки, ще належить з’ясувати. Це має бути частиною переговорів, але не буде корисним вступати в ці переговори, роблячи загальні заяви, які можуть дати виправдання одній чи іншій стороні», — сказав чиновник.

Марко Рубіо також попросив журналістів чітко розрізняти припинення вогню та остаточну мирну угоду. Він сказав, що в остаточних мирних переговорах необхідно буде обговорити гарантії безпеки України, оскільки він визнав, що «кожна країна в світі має право на безпеку, на захист, на захист своєї території». До цього доведеться залучити не тільки США, а й ЄС, який «ввів значні санкції» проти росії.

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Він повторив, що є «причини для обережного оптимізму», але додав, що «попереду багато роботи», оскільки він «ніколи нікому не казав, що це буде легко, швидко, просто».

Його запитали про те, що путін застосовує «тактику затримки».

«Я не збираюся на це відповідати, тому що я не можу охарактеризувати це для вас просто зараз. Я думаю, що ми невдовзі дізнаємося».

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Раніше повідомлялося, що путін перебуває в гіршому становищі, ніж думає Трамп, а також про те, що цифри, які називає президент США щодо росії, не заслуговують на довіру.

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