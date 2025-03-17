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Змусити путіна припинити вогонь: президент Фінляндії про гру росії в Україні

14:23 17 березня 2025
Александр Стубб

За словами президента Фінляндії Александра Стубба, основною метою путіна залишається знищення незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. А рф намагається грати в гру з відтягуванням в Україні, країна не хоче ні припинення вогню, ні миру, повідомляє yle.fi.

«путін не прагне перемир’я, припинення вогню чи миру. Його основна мета, а саме — знищення незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, взагалі не змінилася, — сказав Стубб. - Сподіваюся, ми зможемо продовжити тиск з боку Заходу, який змушує росію припинити вогонь».

За словами Стубба, крок вперед було зроблено на зустрічі підтримки, яку організував британський прем'єр-міністр Кір Стармер. Президент зазначив, що зараз формується коаліція країн, які бажають підтримати Україну, і до неї входять близько 30 країн-однодумців з Європи та не тільки.

«Велика Британія та Франція мають сильну лідерську роль, і всі мають чітку картину ситуації: Україна хоче миру та припинення вогню, росія — ні», — сказав Александр Стубб.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявляв, що він «не дуже здивований» очевидною відмовою росії від пропозиції США про припинення вогню.

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