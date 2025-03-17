Померла українська гандболістка з легендарної команди Ігоря Турчина (фото)

У віці 82 років пішла з життя знаменита українська гандболістка, а після завершення кар'єри дитячий тренер Лідія Шевченко, повідомляє сторінка Handball of Ukraine в Facebook. Раніше відомий гандбольний тренер помер перед початком матчу української суперліги.

ВІДЕО ДНЯ

Свої перші кроки в гандболі Лідія Шевченко робила в команді «Калінінець» зі Свердловська (нині — Єкатеринбург), а 1969-го перейшла на запрошення Ігоря Турчина до лав київського «Спартака».

У складі українського клубу під керівництвом легендарного наставника Шевченко п'ять разів поспіль (1969—1973 роки) ставала чемпіонкою Радянського Союзу, і чотири рази поспіль (1970—1973-й) перемагала у Кубку європейських чемпіонів. Талановита гандболістка також грала у складі збірної СРСР та стала заслуженим майстром спорту.

Лідія Шевченко (крайня ліворуч у першому ряду) у складі збірної Радянського Союзу

РЕКЛАМА

Свою кар'єру спортсменка завершила у київському ДСК-3, після чого перейшла на тренерську роботу. Аж п'ять десятиліть Лідія Василівна виховувала юних гандболістів у столичній ДЮСШ-10, певний час очолюючи броварський «Металург».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній гравець збірної України з гандболу загинув на війні з окупантами.

Фото із соцмереж, ріа «новини»

РЕКЛАМА

201

Читайте нас у Facebook