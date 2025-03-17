П'ять днів — і смерть: в Україні швидко поширюється грип-вбивця, який набагато сильніший за COVID-19

У лютому українські школи почали переходити на дистанційне навчання через зростання захворюваності на грип та ГРВІ. І хоча зараз нібито крива захворюваності показує тенденцію до зниження, ситуація залишається складною.

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Причиною є зростання випадків грипу B (лінія Victoria), який наразі становить майже 100% випадків цієї категорії, заявив в ефірі 24 каналу повідомив доктор медичних наук, імунолог Андрій Волянський.

За його словами, цей небезпечний грип має здатність швидко спускатися в легені і може привести до летальних наслідкій. До цього, за словами лікаря, призводить низький рівень охоплення вакцинацією в Україні (менше 1% населення) та запізніле звернення за медичною допомогою.

«Грип має характерну ознаку — швидко спускається в легені. Людина може померти на 5 — 6 день з початку захворювання. Крім того, проблема полягає у нерішучості лікарів, які не завжди призначають специфічні препарати проти грипу. Через це виникають тяжкі випадки перебігу хвороби та ускладнення, зокрема, бактеріальна пневмонія», — пояснив імунолог.

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За офіційними даними МОЗ, станом на 11 березня в Україні епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ перевищено у Житомирській, Волинській та Закарпатській областях. Лікарі відносять до симптомів грипу сильну інтоксикацію, виражену слабкість, головний та м'язовий біль, значне підвищення температури (від 38 °C і вище). Також хворим рекомендують не нехтувати швидкими тестами на виявлення COVID-19.

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