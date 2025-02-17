Школи в Україні масово переводять на «дистанційку»: із чим це пов'язано

На початку цього навчального року у більшості шкіл, у тому числі й столичних, основною формою навчання була визначена очна. Проте зараз у багатьох регіонах навчальні заклади переводять на дистанційну роботу — це пов'язано зі зростанням захворюваності на грип та ГРВІ.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомляє «24 канал», з 18 лютого до 28 лютого на дистанційне навчання переходять усі школи Львівської області. У самому обласному центрі карантин запроваджувати не планують, проте через значну кількість учнів, що захворіли, на дистанційку перейшли львівські школи № 7 та № 21.

Усі школи та заклади позашкільної освіти Вінниці перейшли на онлайн-навчання з 17 лютого.

На Київщині дистанційка введена у 45 школах, на Івано-Франківщині — 56 освітніх закладах, ще 5 шкіл перебувають на карантині. Зокрема, у Коломийській громаді онлайн-навчання запровадили з 17 по 21 лютого.

РЕКЛАМА

З 17 лютого на дистанційне навчання переводять і учнів шкіл у Батівській та Кам'янській громадах Берегівського району Закарпаття.

А на Буковині на дистанційне навчання перейшли у 44 школах, 7 з яких — в обласному центрі.

19 шкіл, училище та коледж перейшли на дистанційне навчання через збільшення кількості хворих у Кіровоградській області, а в Одесі 17 лютого закрили на карантин 144 класи та 1 школу.

РЕКЛАМА

На Хмельниччині на онлайн-навчання переведено учнів 122 шкіл. Найбільше — у Кам'янці-Подільській громаді (22 школи).

Також через ситуацію із захворюваністю з понеділка, 17 лютого, навчання у школах Полтави відбуватиметься дистанційно.

Нагадаємо, що на початку зими в Китаї було зафіксовано сплеск респіраторного захворювання та виявлено новий вірус HMPV. Медики побоювалися, що він може повторити «подвиг» COVID-19.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

209

Читайте нас у Facebook