41.32 / 41.86 43.34 / 43.98
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Школи в Україні масово переводять на «дистанційку»: із чим це пов'язано

14:01 17 лютого 2025
Школи йдуть на «дистанційку» через грип та ГРВІ. Фото Pixabay

На початку цього навчального року у більшості шкіл, у тому числі й столичних, основною формою навчання була визначена очна. Проте зараз у багатьох регіонах навчальні заклади переводять на дистанційну роботу — це пов'язано зі зростанням захворюваності на грип та ГРВІ.

Як повідомляє «24 канал», з 18 лютого до 28 лютого на дистанційне навчання переходять усі школи Львівської області. У самому обласному центрі карантин запроваджувати не планують, проте через значну кількість учнів, що захворіли, на дистанційку перейшли львівські школи № 7 та № 21.

Усі школи та заклади позашкільної освіти Вінниці перейшли на онлайн-навчання з 17 лютого.

На Київщині дистанційка введена у 45 школах, на Івано-Франківщині — 56 освітніх закладах, ще 5 шкіл перебувають на карантині. Зокрема, у Коломийській громаді онлайн-навчання запровадили з 17 по 21 лютого.

РЕКЛАМА

З 17 лютого на дистанційне навчання переводять і учнів шкіл у Батівській та Кам'янській громадах Берегівського району Закарпаття.

А на Буковині на дистанційне навчання перейшли у 44 школах, 7 з яких — в обласному центрі.

19 шкіл, училище та коледж перейшли на дистанційне навчання через збільшення кількості хворих у Кіровоградській області, а в Одесі 17 лютого закрили на карантин 144 класи та 1 школу.

РЕКЛАМА

На Хмельниччині на онлайн-навчання переведено учнів 122 шкіл. Найбільше — у Кам'янці-Подільській громаді (22 школи).

Також через ситуацію із захворюваністю з понеділка, 17 лютого, навчання у школах Полтави відбуватиметься дистанційно.

Нагадаємо, що на початку зими в Китаї було зафіксовано сплеск респіраторного захворювання та виявлено новий вірус HMPV. Медики побоювалися, що він може повторити «подвиг» COVID-19.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

209

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Порівняно з січнем минулого року ціни на комунальні послуги зросли, фото з відкритих джерел

Підвищення тарифів на воду, світло та тепло: у Раді зробили заяву

Фінансовий гороскоп на 17-23 лютого. Фото Pixabay

Близнюкам не потрібно розпочинати нові проекти, а Терезам доведеться зробити непростий вибір: фінансовий гороскоп на тиждень 17 — 23 лютого

принц Гаррі та Меган Маркл

Останнє фото Меган Маркл розлютило суспільство та створило проблеми для принца Гаррі

Проїзд заборонено у природоохоронній зоні, фото https://www.facebook.com/

Рада ухвалила нову заборону для водіїв: за що тепер можна отримати до 10 тисяч грн штрафу

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту