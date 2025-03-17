Поки «традиційні» астрологи визначали, кому із знаків Зодіаку удача посміхнеться цього тижня, 17 — 23 березня, тарологи склали прогноз на вівторок, 18 березня.

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Якими були їхні висновки, пише онлайн-ресурс.

ОВЕН — Маг

Карта, що випала, символізує вміння керувати обставинами і спрямовувати власну енергію в потрібне русло. Тому представники знака почуватимуться впевненіше, і це призведе до успіху.

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ТЕЛЕЦЬ — Колесо Фортуни

Карта нагадує, що життя складається з циклів і зараз у вас починається особливо сприятливий період. Тому самотні Тельці цілком можуть зустріти людину, яка змінить їхнє життя, а ті, хто вже знайшли свою пару, відчують новий виток гармонії та розуміння.

БЛИЗНЮКИ — Двійка Жезлів

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Ваша карта говорить про внутрішню боротьбу та сумніви, але також вказує на необхідність зробити вибір. Це говорить про важливість правильного визначення пріоритетів. Можливо, варто взяти паузу у справах — саме у такі моменти можна ухвалити правильні рішення.

РАК — Двійка Кубків

Раки мають діяти максимально самостійно, не сподіваючись на оточуючих. Саме таке значення вашої картки дня. Вам знадобляться вся ваша витримка і здатність спокійно вирішувати проблеми, що виникають.

ЛЕВ — Десятка Кубків

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Можливе отримання нагороди за добре виконану роботу. Також поряд з вами може з'явитися людина з минулого, яка вплине на майбутнє. Загалом ваша «Десятка Кубків» вказує на щастя в особистому житті, сімейний добробут та приємні новини.

ДІВА — Король Мечів

Очікується вдалий день, адже карта «Король Мечів» говорить про раціональність, чіткість мислення та вміння вирішувати складні питання. Якщо у вас намічені важливі справи та починання, можете не сумніватися у їхній успішності.

ТЕРЕЗИ — Імператриця

Вам краще уникати конфліктів, оскільки цього дня удача буде на боці опонента. Крім того, «Імператриця» радить бути уважними до близьких. Зберігайте миролюбний настрій і спрямовуйте свою енергію виключно на творення.

СКОРПІОН — Колісниця

Карта «Колісниця» вказує на необхідність руху вперед та активні дії. Проте у фінансовій сфері буде потрібна гранична обережність. Великі покупки, а також інвестиції у сумнівні оборудки можуть призвести не до прибутку, а до втрат.

СТРІЛЕЦЬ — Вісімка Жезлов

Ваша загострена інтуїція підкаже правильний напрямок дій. Карта, що випала, свідчить про необхідність оперативних рішень. Не дозволяйте емоціям керувати вами, особливо у спілкуванні з колегами по роботі. Несподівані звістки, які можуть надійти сьогодні, вплинуть на найближче майбутнє.

КОЗОРІГ — Дама Жезлів

Виявіть максимальну пильність у фінансових питаннях, адже «Дама Жезлів» попереджає про ймовірність шахрайства та сумнівних угод. Будьте раціональні та постарайтеся уникати необдуманих витрат.

ВОДОЛІЙ — Трійка Кубків

Карта «Трійка Кубків» вказує на сприятливий час для спілкування, зустрічей із друзями та зміцнення старих зв'язків. При цьому комусь доведеться переглянути своє оточення — можливо серед вашого оточення є ті, хто лише шкодить вам.

РИБИ — Дев'ятка Кубків

Настав ваш день змін, про що говорить ваша карта. Подумайте, від чого ви готові відмовитися у своєму житті, щоб надати прискорення бізнесу та особистого розвитку. Для цього критично проаналізуйте всі колишні досягнення і ви зрозумієте, куди рухатись далі.

Ознайомтеся і з фінансовим гороскопом на 17−23 березня, який обіцяє появу нових джерел доходів у Тельців і попереджає про труднощі для Левів.

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