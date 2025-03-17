Прислухайтеся до інтуїції, щоб не прогаяти шанс: кому зі знаків зодіаку Удача посміхнеться на тижні 17 — 23 березня

Астрологи, які раніше визначили трійку знаків Зодіаку, яким ретроградний Меркурій надасть чудовий шанс залучити в своє життя удачу, назвали ще п'ятьох представників зодіакального кола, яким особливо пощастить цього тижня, з 17 по 23 березня.

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Лев

Цього тижня Леви зможуть реалізувати свої амбіції, стверджує slovofraza.com. Зокрема, на їхньому шляху можуть зненацька з'явитися перспективні проекти та нові можливості. Фінансова сфера Левів також буде на висоті — не виключені несподівані доходи та вдалі вкладення коштів. Романтичні жести допоможуть Левам зміцнити стосунки з близькою людиною. А ті, хто без пари, мають шанс зустріти людину, яка привнесе в життя знаку яскраві емоції. Зірки радять Левам не боятися робити перші кроки та вірити у свій успіх.

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Рак

Для Раків настає період, коли знак зможе втілити в життя ідеї, які тривалий час залишалися нереалізованими. Цього тижня знак зможе проявити свої найкращі якості, а також блиснути талантом на роботі. Відмінно мають відбуватися переговори, а нові знайомства обіцяють стати вдалими. Раки можуть отримати несподіваний дохід, проте не слід відразу ж витрачати гроші — краще подумати над тим, як би їх інвестувати у своє майбутнє. Зірки радять Ракам бути більш відкритими, що допоможе зміцнити зв'язки з близькими людьми.

Терези

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Для людей, народжених під знаком Терезів, ці сім днів відмінно підійдуть для саморозвитку та пошуку нових можливостей. Позитивна енергія допоможе знаку знайти впевненість у собі. Цього тижня Терези можуть отримати вигідну ділову пропозицію і несподіваний дохід — чи то премію, чи то підвищення зарплати. Гармонійним обіцяє бути особисте життя знака. Зірки радять Терезам бути готовими до змін.

Водолій

Вірні рішення Водоліям допоможе приймати їхня інтуїція, що загострилася. Це стосується і професійної сфери — внутрішній голос підкаже знаку шлях, яким слід піти. У знака можливі зустрічі, які вплинуть на їхнє особисте та професійне життя. Фінансова ситуація обіцяє бути стабільною, а за правильного підходу дохід може збільшитися. Зірки радять Водоліям бути уважним до партнера та враховувати його інтереси.

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Діва

Цього тижня Діви можуть познайомитись з людьми, які допоможуть реалізувати їхні плани. Загалом ці сім днів обіцяють бути вдалими у плані комунікацій. На роботі зусилля Дів будуть помічені — можливо, їм підвищать зарплату або запропонують новий проект. Зірки радять знаку не смітити грошима, роблячи імпульсивні покупки. А в особистому житті Дівам слід не боятися відкрито висловлювати свої почуття.

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Фото Pixabay

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