Астрологи стверджують, що період, коли Меркурій буде ретроградним (до 7 квітня), стане для трьох знаків Зодіаку особливо вдалим періодом, коли їм випаде шанс залучити своє життя удачу. Не виключено, що успіх пошириться і на фінансову сферу, в тому числі й на цьому тижні, з 17 по 23 березня.

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Овен

Фінансовий гороскоп на тиждень для Овнів попереджає знак, що фінансове становище зміцниться, проте необхідно для цього виявляти обачність, пише slovofraza.com. Так, знаку можуть запропонувати додатковий заробіток, проте, перш ніж прийняти пропозицію, потрібно проаналізувати всі деталі. Ближче до кінця тижня Овни, можливо, отримають несподіваний прибуток. Зірки не рекомендують знаку здійснювати необдумані покупки, а також ризикувати з інвестиціями.

Телець

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Фінансовий гороскоп на 17−23 березня для Тельців рекомендує знаку виявляти обережність із грошима. До кінця тижня ситуація стабілізується, а ось на початку сімденки можливі дрібні втрати. Можлива поява нових джерел доходів, але для того, щоб отримати прибуток, потрібно буде добре попрацювати. Зірки не рекомендують Тельцям брати кредити для великих покупок та довіряти чуткам.

Близнюки

Фінансовий гороскоп на тиждень для Близнюків попереджає знак про неоднозначну сімденку, коли можливі як надходження, так і нераціональні витрати. Зірки радять знаку не робити великих вкладень грошей, а краще стежити за рахунками і не робити спонтанні покупки. Друга половина тижня стане часом, сприятливим для пошуку нових джерел доходу. Близнюкам слід враховувати, що несподівана пропозиція щодо співпраці, яка може надійти знаку, принесе дохід не одразу.

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Рак

Фінансовий гороскоп на 17−23 березня для Рака радить знаку виявляти розсудливість — тоді ситуація з грошима залишатиметься стабільною. Так, зірки радять Ракам не позичати і не інвестувати в сумнівні проекти, а також бути уважним при підписанні договорів. Також слід зважати на те, що цього тижня можливі незаплановані витрати, пов'язані з домом.

Лев

Фінансовий гороскоп на тиждень для Левів попереджає про складний період, коли у знака можуть виникнути несподівані витрати або затримки з виплатами грошей. Тож цього тижня краще не ризикувати даремно, вплутуючись у сумнівні проекти. А пов'язані з роботою пропозиції слід ретельно аналізувати. Наприкінці тижня у Левів можливі невеликі грошові надходження.

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Діва

Фінансовий гороскоп на 17−23 березня для Дів обіцяє знаку вдалі угоди та пропозиції. Втім, поспішати з їхнім ухваленням не варто. Зірки рекомендують Дівам бути уважними з документами, пов'язаними з фінансовою сферою. А також зосередитись на довгостроковому плануванні.

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Терези

Фінансовий гороскоп на тиждень для Терезів рекомендує знаку бути обережним. Не виключено, що перед Терезами постане проблема важливого вибору, пов'язаного з грошима чи професійною сферою. Середина поточного тижня — сприятливий час для укладання угод. Щоправда, необхідно враховувати всі нюанси та не ухвалювати рішення без обмірковування. Ближче до кінця тижня можливі витрати, пов'язані з домом.

Скорпіон

Фінансовий гороскоп 17−23 березня для Скорпіонів передбачає активний тиждень з новими пропозиціями щодо роботи чи підробітку. Можливе як отримання прибутку, так і поява додаткових витрат. Зірки радять на початку тижня не ухвалювати імпульсивні рішення, пов'язані з фінансами. А п'ятниця стане часом, вдалим для вкладень у саморозвиток.

Стрілець

Фінансовий гороскоп на тиждень для Стрільців обіцяє знаку стабільність у разі уникнення непотрібних витрат. Середина цього тижня стане вдалим часом для підписання договорів чи великих покупок. А в другій половині сімденки Стрільцям можуть надійти вигідні професійні пропозиції.

Козеріг

Фінансовий гороскоп на 17−23 березня для Козерогів радить знаку зосередитися на збереженні стабільності. Ситуація залишиться під контролем, незважаючи на незаплановані витрати, пов'язані з побутовою сферою. У вівторок та середу добре укладати договори, а у п'ятницю не виключено отримання несподіваного доходу.

Водолій

Фінансовий гороскоп на тиждень для Водоліїв рекомендує знаку бути обережними. Так, на початку тижня краще зосередитись на накопиченні грошей. Не варто витрачати й несподівані надходження, які можливі у середині тижня. Можливо знаку захочеться витратити певну суму на розваги. У цьому випадку важливо зберігати баланс.

Риби

Фінансовий гороскоп на 17−23 березня для Риб рекомендує знаку бути уважним у фінансових питаннях, зокрема, слідкувати за термінами платежів. У знака можливі як несподівані витрати, так і приємні грошові надходження. Вигідні пропозиції, які можуть надійти Рибам у середині тижня, слід ретельно обміркувати та проаналізувати.

Східний гороскоп на тиждень 17−23 березня читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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