Звести спілкування до мінімуму та виправити помилки: що радять астрологи знакам зодіаку у «диявольський день» 18 березня

Настала 19-та місячна доба (18−19 березня), коли триває коридор затемнень, а езотерики радять залишатися вдома і нікуди не виходити через небезпеку потрапити до підступних пасток. Саме тому ці дати називають диявольськими.

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Як діяти 18 березня 2025 року кожному із знаків Зодіаку, пише ТСН.

Овен

Не звертайтеся до керівництва без нагальної потреби, щоб не потрапити під гарячу руку і понести покарання не лише за свої, а й за чужі гріхи.

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Телець

Ваші сили закінчуються, тому їх варто приберегти лише для пріоритетних справ, або занять, які не вимагатимуть особливих зусиль.

Близнюки

Раціонально сплануйте роботу та відпочинок — інакше ви не тільки не впораєтеся зі справами, а й будете спустошені як фізично, так і морально.

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Рак

Час виявити помірність у всьому — від харчування до підходу до вирішення професійних завдань. Надмірні зусилля на роботі будуть на шкоду якості, а заїдання стресу зашкодить фігурі.

Лев

Пам'ятайте, що помилки, здійснені сьогодні та завтра, буде дуже важко виправити. Тому ретельно стежте за словами і тим більше вчинками.

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Діва

Відкладіть прийняття важливих рішень на більш сприятливі дні. Повірте — зараз дуже велика ймовірність провалу ваших починань, а це негативно вплине на вашу кар'єру.

Терези

Зведіть до мінімуму суперечки з близькими з побутових питань. Поступитися їм зараз буде простіше і правильніше, ніж довго відстоювати очевидне на шкоду душевному комфорту.

Скорпіон

На вас чекає непроста розмова зі старшими родичами — можливо, бабусею чи дідусем. Не ображайтеся на критичні висловлювання про ваше життя, врахуйте їхній вік.

Стрілець

Час для глобальних проектів ще не настав. Натомість краще постаратися закінчити розпочаті справи, щоб звільнити свою енергію для нового.

Козеріг

Утримайтеся від шопінгу, адже більшість покупок, зроблених цього дня, вже незабаром можуть втратити актуальність. Не збільшуйте кількість «мотлоху» у своїй шафі і проявіть ощадливість.

Водолій

Зірки рекомендують знайти час для творчості, попередньо впоравшись із поточними професійними завданнями. Не виключено, що такий сплеск креативності спровокує зміну сфери вашої діяльності.

Риби

На роботі краще утриматися від демонстрації професійної переваги. Якими б не були ваші заслуги, ставлення колег до вас такий прояв егоїзму точно не покращить.

Також радимо звернути увагу на поради тарологів на 18 березня.

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