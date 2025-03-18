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Шоу-бізнес

Це жах: мережа у шоці від нового образу Потапа

14:52 18 березня 2025
Потап у новому образі

Репер Олексій Потапенко (Потап), який з початку повномасштабного вторгнення живе за кордоном, вчергове викликав обурення українців. Відомо, що останнім часом музикант виступає під псевдонімом «Славік Балаган» та живе у Іспанії. Його дружина, співачка Настя Каменських, яка була з ним на початку великої війни, повернулася та працює в Україні.

На своїй сторінці у соціальній мережі Потап виклав декілька відео та світлини зі своїх поїздок до Маямі та Нью-Йорку. На одному з відео музикант танцює посеред вулиці у спортивних штанях, пуховику з квітковим орнаментом та шапці-вушанці.

«Ні перерв, ні сну — тільки Славіка справи і максимальний БАЛАГАН! - написав Потап під світлиною з літака. - Якщо ви побачите золотий спалах у небі, не хвилюйтеся, це лише мій приватний літак першого класу (гаразд, можливо, не приватний, але точно не нижче першого класу)».

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Підписники обурилися поведінкою колишнього популярного репера, нагадавши вкотре йому про події, що відбуваються у його країні. Найбільше несприйняття викликав його образ у шапці-вушанці.

«Але воно якось не дуже виглядає на фоні тих подій, які відбуваються в Україні», — написали у коментарях.

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«Бл*ха, а він же був затребуваним продюсером в Україні, — згадали минуле. — Ну реально просто про*рав усе, що було, що робив останні 10 років. І після всього обрати образ оцього… Щоб хоч трохи бути в тренді. Мені тебе шкода».

«Філіп Кіркоров» в образі", — підписали світлини Потапа.

«Шапка ушанка??? - обурилися у мережі. — Це — жах».

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«А так страждав на початку повномасштабного вторгнення, і ось три роки і „шапка ушанка“ — огидно», — прокоментували відео.

Нагадаємо, відома українська акторка дубляжу зробила запальну пародію на Потапа.

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