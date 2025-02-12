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Шоу-бізнес

Заслухалась: мережа у захваті від пародії на Потапа

13:52 12 лютого 2025
репер Потап

Популярна акторка дубляжу Катерина Сєргеєва, яка розповіла про життя під час війни, вразила мережу пародією на тригодинне інтервʼю репера Потапа російському блогеру Дудю. Нагадаємо, Потап, який напідпитку розважав росіян, роки повномасштабного вторгнення живе за кордоном. Яскрава пародія, яку Катерина виклала на своїй сторінці у соціальній мережі, вже не перша у її творчості. Раніше під «приціл» акторки попали зрадниці Таісія Повалій та Ані Лорак.

Акторка дубляжу Катерина Сєргеєва

У пародії на Потапа звучить тільки одна фраза — питання Дудя: «Алексей, каким языком ты будешь говорить», — все інше — реакція музиканта. Підписники Катерини зазначили, що це найкращий переказ довгого інтервʼю репера.

«Єдина версія цього „інтервʼю“, яку я готова подивитися», — прокоментували у мережі.

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«Коли пародія крутіша і змістовніша за інтерв’ю», — зауважили підписники.

«Дуже змістовний діалог, — поділилися враженнями. — Я прямо заслухалась. Нема й чого додати. Вже в оригіналі дивитися немає сенсу».

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«Клас, я чекала від вас пародію, — поділилися у коментарях. - Дякую».

Раніше Потап показав, як розважається у Мексиці.

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