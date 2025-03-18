Тримає мою менталку: Даша Астафʼєва розповіла про неочікувану звичку

Співачка та модель Даша Астафʼєва, яка таємно одружилася, зізналася, як підтримує свій емоційний стан. На своїй сторінці у соціальній мережі дівчина виклала світлини та допис про захоплення вінтажним одягом. Виявилося, що Даша не тільки купує, а і сама стала продавати свої речі.

ВІДЕО ДНЯ

«Обожнюю одяг та аксесуари з прибамбахами, які наперед дають натяк, з ким матимеш справу, — зізналася Даша. — Особливий захват, якщо річ унікальна, зі своєю історією. Знайти щось таке — наче розкопати скарб під завалом лахміття, відмити його та потім ще 5 років слухати: «Ти шо-о-о! Де ти це взяла, каза казуня?!» Тому я вклоняюся вінтажкам, ресейлам і часто купую там абсолютні шедеври!

Але не так давно я відкрила для себе ресейл з іншого боку. Я почала не лише купувати, але й продавати. У якийсь момент я зрозуміла, що й мої речі не мають йти на смітник: вони можуть продовжувати свій шлях, а не валятися на восьмій полиці праворуч, або бути родзинками усіх місцевих бомжів.

РЕКЛАМА

Зараз це непогано так тримає мою менталку: можу годинами копирсатись у шафі, робити заміри, згадувати, як та чи інша річ прийшла до мене. Улюблена медитація".

Підписники подякували Даші за зізнання та поділилися своїми історіями.

«Баланс внутрішньої і зовнішньої краси, — написали у відповідь. — Ви неймовірна».

РЕКЛАМА

«Даша — Українська балістика», — поділилися враженнями від Астафʼєвої.

«А мені подобається перше, але решта доповнює те, що у цієї жінки є розум, доброта, стиль та кмітливість і, звісно, гарна та щира душа насправді!» — прокоментували світлини.

РЕКЛАМА

Раніше Дашу Астафʼєву запідозрили у вагітності.

103

Читайте нас у Facebook