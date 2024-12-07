Придивіться до фото: Дашу Астаф'єву «запідозрили» у вагітності

«Пліткар шоубізу» Богдан Беспалов, який раніше стверджував, що 39-річна співачка Даша Астаф’єва таємоно вийшла заміж, наразі не виключає, що вона може бути при надії.

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Як пише «РБК-Україна», Безпалов звернув увагу на відео в сторіз Астаф'євої, де їй приносять подарунок до дня святого Миколая.

На співачці — вільна довга сукня. Коли вона нахиляється, аби обійняти свою гостю, можна побачити животик, що округлився. Так що Богдан Беспалов припустив, що Даша Астаф'ємо може чекати на дитину, прокоментоувавши фото так: «Вагітна?»

Фото зі сторінки Даши Астаф'євої

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Втім, варто відзначити, що місяць тому співачка виклала на своїй сторінці у соцмережі свіжі фото, позуючи в осінній сукні з відкритою спиною. Сукня не була широкою і обтягувала струнку фігуру Астаф'євої — жодного животика, що округлився, там не спостерігалося.

Раніше співачка, відповідаючи хейтерам на закиди щодо її постаті, заявляла, що постійно займається спортом, вже дев'ять років відвідуючи зал.

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До речі, нещодавно фоловерів заінтригувала лідерка гурту Kazka Олександра Зарицька. Вона оприлюднила відео, на якому позує майже оголеною, прикриваючись лише шовковою накидкою, та підписала його так: «Нічого не помічаєте на цьому відео?» Багато хто з шанувальників припустив, що так вона натякнула на свій «цікавий стан».

Фото зі сторінки Даші Астаф'євої

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