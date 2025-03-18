Цей секрет допоможе вам оновити ванну кімнату без ремонту: швидко і просто
Як зробити ванну кімнату затишнішою без ремонту і чи можливо це взагалі? Так, можливо.
Насамперед поновіть текстиль: фіранку, килимок і рушники.
Ніщо так не створює гнітючу картину, як рушники, що втратили вигляд.
Яскраві рушники додадуть настрою ванній кімнаті, якщо вона витримана в спокійних пастельних або темних тонах. А якщо плитка у вас строката, різнобарвна, то виберіть текстиль, який врівноважить цей феєрверк кольорів.
Білі та чорні рушники чудово впишуться у ванну кімнату з помаранчевою та салатовою плиткою. Бажано, щоб текстиль поєднувався і з такими аксесуарами, як мильниця і стакан для зубних щіток.
Дуже важливо красиво їх скласти на полицях так, як це роблять у готелях. Також для рушників можуть слугувати декоративні гачки.
Вибираючи фіранку, подумки уявіть, як вона буде поєднуватися з плиткою на стінах. Важливо, щоб фіранка поєднувалася і з килимком.
Створюючи затишок, продумуйте кожну деталь. У затишному житлі людина добре себе почуває і швидше відновлюється після непростого робочого дня.
Раніше «ФАКТИ» писали про те, на які предмети інтер'єру слід витрачати гроші, а на яких можна заощадити.
Фото з альбому Ольги Сметанської97
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