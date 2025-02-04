Це серце вашого дому: на які предмети інтер’єру варто витрачати гроші, а на яких можна зекономити

Незалежно від того, ремонтуєте ви великий будинок чи обставляєте квартиру, у кожного є бюджет. Однак багато хто витрачає невиправдано більше, ніж очікував. З іншого боку, купівля чогось недорогого може з часом коштувати вам більше грошей, якщо воно виявиться низької якості або не зовсім до смаку. Щоб збалансувати якість і вартість, є речі, на які дизайнери інтер’єру радять витрачати гроші, а також розумні способи заощадити на домашньому декорі, пише realsimple.com.

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Новий диван може коштувати недешево. Однак на менш дорогому дивані може бути незручно сидіти або матеріал, з якого він зроблений, виявиться недовговічним. Тож не варто економити, бо таке придбання окупиться в довгостроковій перспективі.

Якщо кухня є серцем вашого дому, то не варто економити на стільниці. Коли справа доходить до поверхонь, якими ви користуєтеся кілька разів на день, слід надавати пріоритет якості, а не ціні. Це також окупиться в довгостроковій перспективі! Це означає вибір дорожчого кварциту, якщо дозволяє бюджет. Кварцит не тільки природний і красивий, але він також надзвичайно міцний, термостійкий і довговічний.

Вікна варті того, щоб витратити гроші. Вони задають тон навколишньому простору та можуть додати висоти та затишку вашому інтер’єру.



Вибір якісної тканини для професійної переоббивки м’яких меблів коштує менше, ніж покупка чогось нового. Якщо у вас немає грошей на новий диван чи крісло, переоббивка того, що ви вже маєте, може бути бюджетнішою альтернативою. Краще вибрати високоякісну тканину та допомогу професіонала, якщо ви не любите робити це своїми руками.

Якщо у вас обмежений бюджет, відмовтеся від дорогої дизайнерської плитки або мармуру для ванної кімнати й виберіть базові матеріали, наприклад керамічну плитку. Це може бути чудовою бюджетною альтернативою. На ринку є незліченна кількість недорогих варіантів такої плитки.

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Хоча легко перевищити бюджет при оформленні вікон, є способи не витрачати забагато. Вибір римських штор може бути чудовим способом зекономити. Римські штори зазвичай вдвічі дешевші за класичні, оскільки вам потрібно значно менше тканини та не потрібно купувати багато фурнітури.

Раніше стилісти розповідали про тренд в інтер’єрі — килими у відтінках природи.

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