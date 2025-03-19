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Україна

Трамп може передати порт Одеси під контроль росії: звідки інформація та як на це відреагували в Україні

13:34 19 березня 2025
Одеський порт

Днями під час розмови з журналістами на борту літака Air Force One, повертаючись з Флориди, президент США Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що його телефонна розмова з путіним буде зосереджена на тому, які землі та активи росія збереже за собою в разі будь-якого припинення вогню з Україною.

«По суті, він буде вести переговори про те, наскільки велику винагороду отримає росія за 11 років відкритої агресії проти України, починаючи із захоплення Криму у 2014 році та закінчуючи повномасштабною війною, яку путін розпочав три роки тому. Помічники Білого дому чітко дали зрозуміти, що росія, безумовно, збереже Крим», — йдеться у публікації видання The New York Times.

Представники американської адміністрації підкреслили, що вони повністю проінформують своїх українських колег та європейських лідерів про взаємодію з росією. Проте неясно, чи Україна або великі європейські держави погодяться з тим, про що домовляються Трамп і путін.

Крім того, зазначають журналісти, помічники президента України Володимира Зеленського заявили минулого місяця, що вони стурбовані тим, що Трамп може задовольнити інші бажання путіна щодо частин України, можливо, включно з критично важливим Одеським портом.

За словами керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка, у статті видання не йдеться про те, що Дональд Трамп може погодитися передати порт Одеси під контроль рф.

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«Ніхто не може передати росії ніякий порт. У статті йдеться про те, що неназвані „українські чиновники“ переживають. Знову якісь невідомі джерела, інсайди, хайп», — сказав він.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, про що домовилися Трамп з путіним та якою є реакція Зеленського на «хотілки» господаря кремля.

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