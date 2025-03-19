41.26 / 41.81 45.01 / 45.70
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Закликав займати найсильнішу позицію: стало відомо, хто спілкувався з Трампом перед його дзвінком путіну

10:21 19 березня 2025
Кір Стармер та Трамп

Кір Стармер зберіг свої добрі стосунки з Дональдом Трампом і 17 березня ввечері знову розмовляв з президентом США по телефону. Вони обговорювали війну в Україні та бажання Трампа покласти їй кінець, повідомляє Sky News.

«Стармер сказав Трампу, що Україна повинна бути в «найсильнішій позиції», щоб забезпечити «справедливий і міцний мир», — зазначають журналісти.

Крім того, прем'єр-міністр Великої Британії поінформував президента США про зустрічі коаліції охочих, де понад 30 країн будуть залучені до підтримки України.

Розмова відбулася в той момент, коли Володимир Зеленський закликав союзників України посилити тиск на путіна, щоб той прийняв пропозицію про припинення вогню.

РЕКЛАМА

Додамо, що під час розмови із путіним Дональд Трамп планував переконати диктатора дати згоду на 30-денне припинення вогню в Україні. Глава кремля в обмін на згоду вимагає територіальних та інших поступок від України.

Раніше повідомлялося про те, що путін хоче обдурити Трампа спеціальною тактикою.

РЕКЛАМА

251

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Котлети Софі за рецептом Софії Ротару

Котлети «Софі»: проста страва для всієї родини від Софії Ротару

Гороскоп на 19 березня для всіх знаків Зодіаку

Рибам — нові проєкти, Левам — яскраві емоції, а Овнам — рішучі дії: гороскоп на 19 березня

Трудова книжка. Фото myrnograd-rada.gov.ua/

Українцям не зарахують частину стажу: які роки точно не вплинуть на розмір пенсії

Водійське посвідчення. Фото поліції

Не лише штраф у 40 тисяч, а й позбавлення прав: якому порушенню правил водії в Україні часто не надають значення

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту