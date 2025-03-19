Закликав займати найсильнішу позицію: стало відомо, хто спілкувався з Трампом перед його дзвінком путіну

Кір Стармер зберіг свої добрі стосунки з Дональдом Трампом і 17 березня ввечері знову розмовляв з президентом США по телефону. Вони обговорювали війну в Україні та бажання Трампа покласти їй кінець, повідомляє Sky News.

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«Стармер сказав Трампу, що Україна повинна бути в «найсильнішій позиції», щоб забезпечити «справедливий і міцний мир», — зазначають журналісти.

Крім того, прем'єр-міністр Великої Британії поінформував президента США про зустрічі коаліції охочих, де понад 30 країн будуть залучені до підтримки України.

Розмова відбулася в той момент, коли Володимир Зеленський закликав союзників України посилити тиск на путіна, щоб той прийняв пропозицію про припинення вогню.

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Додамо, що під час розмови із путіним Дональд Трамп планував переконати диктатора дати згоду на 30-денне припинення вогню в Україні. Глава кремля в обмін на згоду вимагає територіальних та інших поступок від України.

Раніше повідомлялося про те, що путін хоче обдурити Трампа спеціальною тактикою.

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