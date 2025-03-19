Закарпаття ризикує залишитися без власного видобутку солі. Директор підприємства «Катіон Інвест» Сергій Кондратьєв, який мав керувати процесом відновлення роботи шахти, ще в липні 2024 року виїхав до Німеччини і досі не повернувся. При цьому він продовжує отримувати зарплату у розмірі близько 100 тисяч гривень на місяць.

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Про це в інтерв’ю «Економічним новинам» заявив співвласник підприємства Ігор Герей. За його словами, Кондратьєв скористався статусом критично важливого підприємства, щоб уникнути мобілізації, після чого залишив Україну.

«Сергій Кондратьєв забронював себе від мобілізації, скориставшись тим, що „Катіон Інвест“ визнано критично важливим для економіки області. У липні 2024 року він безпідставно виїхав за кордон і досі не повернувся, порушивши вимоги законодавства про мобілізацію. За моєю інформацією, він перебуває в Німеччині, але при цьому продовжує отримувати зарплату, яка, за неофіційними даними, становить близько 100 тисяч гривень на місяць», — зазначає Герей.

У той же час підприємство, яке мало стати головним постачальником української солі після втрати «Артемсолі» та Соледару, фактично паралізоване. Всі ключові спеціалісти — головний геолог, головний енергетик, головний інженер — звільнилися ще минулого року. На підприємстві залишилися лише охоронці та кілька офісних працівників, яким продовжують нараховувати заробітну плату.

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Як зазначає Ігор Герей, частина цих працівників фактично працюють у приватних компаніях Кондратьєва-старшого — «КАРЕ» та «К-2 Інвестмент», але зарплату їм виплачують за рахунок «Катіон Інвест».

«Це створює додаткові витрати для підприємства, яке не має жодного прибутку», — підкреслює Герей.

Ситуацію ускладнює те, що представники Кондратьєвих вводять в оману як місцеву владу, так і судові органи, запевняючи, що шахта продовжує працювати. Насправді ж жодних видобувних робіт не ведеться з літа 2024 року. А Кондратьєв-старший за рахунок наданої підприємству позики, розмір якої постійно збільшується за рахунок нарахування відсотків у розмірі 25% річних, намагається суттєво збільшити заборгованість підприємства своєю компанією та довести його до банкрутства.

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Акціонери неодноразово ініціювали загальні збори, щоб звільнити директора і призначити нового, однак Кондратьєви ігнорують їх. Наступні збори акціонерів, відкриті для журналістів, заплановані на 25 березня 2025 року. Основні питання — куди поділися залучені 160 млн грн, чому будівництво шахти так і не завершено, а проєкт досі не працює. Крім того, учасники вкотре ініціюють звільнення директора та призначення нового керівника.

Збори відбудуться 25 березня 2025 року об 11:30 у Києві за адресою: вул. Болсуновська, 13−15, Бізнес-центр IQ, другий поверх, конференц-зала «І CONFERENCE ROOM». Реєстрація учасників — 25 березня з 11:15 до 11:30.

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