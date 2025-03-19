«Одних лише обіцянок путіна припинити удари по енергетиці мало. Необхідно, щоб був контроль», — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Дональду Трампу за зустріч у Джідді. Про це він заявив після зустрічі з президентом Фінляндії Александром Стуббом у Гельсінкі.

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«Окремо дякую американській стороні, Президенту Дональду Трампу за зустріч у Джідді, яка була дійсно продуктивна. Сподіваємося, що домовленості про безумовне припинення вогню будуть врешті реалізовані», — заявив він.

Зеленський зазначив, що після розмови путіна з Трампом росія вдарила по енергетиці, лікарнях і транспорту. По Україні було випущено 150 дронів.

«Одних лише обіцянок путіна припинити удари по енергетиці мало. Необхідно, щоб був контроль. І головним суб’єктом цього контролю мають бути США», — зазначив глава держави.

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За його словами, сьогодні відбудеться телефонна розмова з Дональдом Трампом, під час якої обговорюватимуться наступні кроки, а також деталі розмови з путіним.

«Наступна зустріч у Саудівській Аравії відбудеться за участі технічної команди від України, до якої увійдуть військові та енергетики», — зазначив Зеленський і додав, що Україна розглядає безумовне повне припинення вогню як один із початкових кроків до миру.

«Але важливо, щоб були надані гарантії безпеки для недопущення відновлення бойових дій в Україні», — сказав президент.

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Він також зазначив, що Україна не піде визнання окупованих територій російськими.

Раніше «ФАКТИ» писали про що домовилися Трамп із путіним під час телефонної розмови.

Ілюстративне фото

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