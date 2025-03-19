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Анжела Перл застерігає: трьом знакам Зодіаку потрібно бути вкрай обережними цього тижня

15:44 19 березня 2025
Астролог Анжела Перл вважає, що трьом знакам Зодіаку потрібно бути обережними на тижні

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, яким поталанить на поточному тижні. Проте, цей період може стати небезпечним періодом для деяких людей. Астрологиня Анжела Перл розповіла, кому з 17 по 23 березня варто бути обережнішим.

Козеріг
Козерогам треба бути обачними в особистих стосунках протягом усього тижня. Їм краще не починати серйозних розмов на емоціях і уникати різких слів.

Водолій
Водоліям треба приділити увагу здоров’ю. Перевтома та стреси можуть погано позначитися на здоров’ї. Їм не варто ігнорувати сигнали організму.

Скорпіон
Скорпіонам треба уникати імпульсивних рішень, особливо у фінансовій сфері. Треба ретельно перевіряти всі пропозиції, які надійдуть в цей період і добре подумати перед тим, як щось підписувати.

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Раніше відомий астролог Людмила Булгакова спеціально для «ФАКТІВ» склала гороскоп на березень 2025 року для всіх знаків Зодіаку. За словами Людмили, березень стане місяцем випробувань для багатьох, бо на нас чекають два потужних затемнення: Місячне — 14 березня та Сонячне — 29 березня.

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