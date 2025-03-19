Змінюється щодня: Марина Узелкова про свого ідеального партнера

Відома фітнес-тренерка, постійна експертка проєкту «Зважені та щасливі» Марина Узелкова зізналася у власних почуттях. Вона відверто відповіла на особисті питання своїх підписників. Багато з них цікавилися, чи буде Марина у складі тренерів нового сезону «Зважені та щасливі», але вона досі тримає з цього приводу інтригу. А от про свої відносини з чоловіками розказала відверто.

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«Для мене не просто мати стосунки, а зустріти того, з ким буде легко ділити моменти життя, хто розділятиме мої цінності, погляди та з ким ми будемо надихати один одного, — розповіла Марина. — Це не про статус, а про справжню близькість, взаєморозуміння та радість від спільного шляху».

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За словами Узелкової, зараз вона не у стосунках. А її емоційний стан змінюється щодня.

«Враховуючи все, що відбувається навколо, він змінюється щодня, а інколи навіть щогодини, — зізналася тренерка. — Але попри все намагаюся тримати внутрішній баланс, ловити позитивні моменти та заряджати теплом тих, хто поруч».

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Нагадаємо, восени минулого року пішов з життя відомий спортсмен, колишній чоловік Марини Узелкової Вʼячеслав Узелков.

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