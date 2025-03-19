Ракам — «Помірність» та великі зміни, Стрільцям — «Туз Денаріїв» та нові перспективи: передбачення за картами Таро на 20 березня

Протягом найближчих тижнів зірки виявлятимуть особливу прихильність до трьох знаків зодіаку — таким буде вплив ретроградного Меркурія. А про те, чого слід очікувати від завтрашнього дня, четверга, 20 березня, розповіли карти Таро.

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ОВЕН — Закохані

Карти Таро не радять Овнам завтра ухвалювати необдумані рішення щодо особистого життя, стверджує slovofraza.com. На стосунки з близькою людиною можуть вплинути й різкі слова — краще тримати емоції під контролем. Знаку слід бути уважнішим до близьких та не діяти імпульсивно.

ТЕЛЕЦЬ — Сила

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Карти Таро радять Тельцям 20 березня вірити в себе і не пасувати перед труднощами. Не виключено, що цього дня знаку доведеться зіткнутися з випробуваннями, які стануть наслідком їхніх вчинків. Запорукою їхнього успіху стане внутрішня стійкість та терпіння.

БЛИЗНЮКИ — Імператор

Енергія влади та лідерство, які має на увазі ця карта, можуть проявитися для Близнюків 20 березня у вигляді вигідноїпропозиції чи нових можливостей. Однак карти Таро попереджають знак про важливість дотримання балансу між владою та турботою про близьких людей, яких може відштовхнути надмірна жорстокість.

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РАК — Помірність

Карти Таро радять Ракам 20 березня проявити самовладання та терпіння. Адже завтра знак може зіткнутися з перемінами, які порушать їхній звичний устрій. Зберігаючи внутрішню гармонію, Раки згодом зрозуміють, що зміни, які на початку здавались лякаючими, принесуть у їхнє життя й позитивні моменти.

ЛЕВ — Дама Жезлів

Насичений день чекає на людей, що народилися під знаком Лева. Розклад картк Таро на 20 березня говорить, що знак буде легко приймати зміни. Зірки рекомендують Левам не зациклюватися на дрібницях та зайвих переживаннях. Будьте впевнені у собі та правильно розставляйте пріоритети.

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ДІВА — Паж Кубків

Карти Таро пророкують, що Діви опиняться в ситуаціях, які дозволять знаку краще зрозуміти своє майбутнє. Події йтимуть без особливого поспіху, але у правильному напрямку. Зірки радять Дівам бути відкритими до знаків долі. Не виключено, що завтра Діви матимуть важливу інформацію, яка вплине на прийняття ними важливого рішення.

ТЕРЕЗИ — Король Жезлов

Карти Таро 20 березня радять Терезам, які зазвичай прагнуть до впорядкованості, бути гнучкішими та адаптивнішими — адже не завжди все йде так, як би хотілося знаку. День принесе знаку нові можливості, якщо Терези спробують приймати зміни без зайвого контролю.

СКОРПІОН — Двійка Денаріїв

Завтрашній день для Скорпіонів може бути пов'язаний із ризиком, проте 20 березня успіх буде на їхньому боці. Робити ризиковані кроки можна лише у разі, якщо такі дії виправдані. І головне — слід ретельно продумувати кожну свою дію.

СТРІЛЕЦЬ — Туз Денаріїв

Розклад карт Таро на 20 березня для Стрільців не виключає, що у знака з'явиться можливість реалізації давно задуманого. Все складеться на користь Стрільців, якщо знак буде готовий до подолання труднощів і діятиме цілеспрямовано та без вагань.

КОЗЕРІГ — Сімка Мечів

Карти Таро радять Козерогам не боятися складних завдань та довіряти своїм силам. Так, карта, що випала, говорить, що всі проблеми переборні. Оцінка своїх сил допоможе Козерогам з успіхом долати всі перепони на їхньому шляху.

ВОДОЛІЙ — Десятка Мечів

Розклад карт Таро на 20 березня для Водоліїв рекомендує знаку завтра уникати імпульсивних рішень та дій. Можливо, знак опиниться у непростих ситуаціях, проте панікувати не варто. Карта, що випала знаку, говорить про те, що всі труднощі можна подолати, особливо якщо заручитися підтримкою близьких людей.

РИБИ — Туз Жезлов

Карти Таро попереджають Риб, що 20 березня настане час для активних дій і що знаку не варто боятися змін. Якщо вашому руху вперед щось заважає, то зірки рекомендують позбутися цього. Успішному розвитку подій допоможе аналіз зроблених помилок та їхнє виправлення.

Про те, яким п'яти знакмм Зодіаку успіх посміхнеться на тижні 17 — 23 березня, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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