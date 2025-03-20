«Україна перебуває у кращому становищі, ніж здається»: президент Фінляндії про довіру та мирні перемовини

Переговори про припинення вогню в Україні непокоять президента Фінляндії Александра Стубба. На його думку, в Європі відповідальність за лідерство лежить на великих країнах. А Україна перебуває у кращому військовому становищі, ніж публічно заявлялося, сказав він в інтерв'ю Yle.

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«Ми почули від президента Зеленського, як це виглядає на фронті та в Курській області. Краще, ніж стверджують публічні джерела. Я більше довіряю оцінці президента Зеленського, ніж президента путіна», — каже Стубб.

Володимир Зеленський прибув до Фінляндії приблизно в той же час, коли відбулася телефонна розмова президента США Дональда Трампа з очільником кремля.

«Після цього до нас почала надходити інформація про те, що сталося, і відбувалася різна човникова дипломатія. Я сам багато спілкувався з американцями та зв’язував їх з українцями, а потім ми трохи ходили туди-сюди», — додав Александр Стубб.

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Президент Фінляндії характеризує переговори між Україною та Сполученими Штатами як фрагментовані, оскільки в них брали участь кілька різних представників Сполучених Штатів. Серед європейців провідну роль у сприянні миру взяли на себе прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер і президент Франції Емманюель Макрон. Стубб каже, що він детально обговорював це питання з американськими офіційними особами та прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре.

Він припустив, що Європа повинна мати власну команду, яка має брати участь у переговорах про припинення вогню та мир. І бачить провідну роль інституцій і великих країн, таких як Великобританія, Франція та Німеччина.

Раніше Александр Стубб зазначав, що, попри все, основною метою путіна залишається знищення незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

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