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Це залишиться без змін: Велика Британія жорстко відповіла путіну

14:23 21 березня 2025
навантаження зброї

Британські джерела в обороні повідомили, що постачання зброї з Великобританії в Україну залишиться без змін, попри заяви кремля про те, що мир може бути досягнутий лише за умови припинення всієї іноземної військової допомоги. Про це пише видання The Guardian.

У Британії спочатку не відреагували на заяву кремля у вівторок увечері після телефонної розмови Трампа з путіним, узагальнюючи позицію, яку, як кажуть, зайняв російський президент під час обговорення. Але наступного дня Велика Британія підкреслила, що її позиція не змінилася й потік військової допомоги — цього року вартістю 4,5 мільярда фунтів стерлінгів — не припиниться просто тому, що цього вимагає кремль.

Брифінг відбувся після того, як лідери Франції та Німеччини заявили на пресконференції, що вони продовжуватимуть підтримувати Україну.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, про що домовилися Трамп із путіним та якою була реакція Зеленського на «хотілки» господаря кремля.

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