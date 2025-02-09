Плани Дональда Трампа різко скоротити бюджет США на міжнародну допомогу можуть стати «великою стратегічною помилкою», яка дозволить Китаю посилити свій глобальний вплив, заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі. Про це пише The Guardian.

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«Що я можу сказати американським друзям, так це те, що широко визнається, що рішення Великої Британії без належної підготовки закрити DFID, призупинити фінансування в короткостроковій перспективі або попередити багатьох глобальних партнерів про це було великою стратегічною помилкою, — сказав глава британського МЗС. - Ми витратили роки, щоб розплутати цю стратегічну помилку. Розвиток залишається дуже важливим інструментом „м'якої сили“. А за відсутності розвитку… я б дуже хвилювався, що Китай та інші країни скористаються цією прогалиною. Ми дуже критично ставилися до того, як попередній уряд впорався з цим рішенням. Тому я б застеріг американських друзів уважно придивитися до того, що пішло не так у Сполученому Королівстві, коли вони приймають це рішення».

Україна оговтується від шокуючого рішення про негайне призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США, коли проєкти в країні — від програм реабілітації військових ветеранів до незалежних ЗМІ та антикорупційних ініціатив — були фактично зупинені за одну ніч.

«Ми зробимо все можливе, щоб пом'якшити ці рішення, але очевидно, що Сполучене Королівство не має ресурсів, доступних Сполученим Штатам», — сказав Леммі.

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Після зустрічі з президентом Зеленським та українськими високопосадовцями в Києві Леммі заявив, що швидкого припинення бойових дій не буде, попри обіцянки адміністрації США сприяти негайному завершенню війни. Обговорення цього розпочнеться на Мюнхенській конференції з безпеки наступного тижня.

«Я не впевнений, що до мирних переговорів залишилися тижні. І я кажу це, тому що наша оцінка, яку, я впевнений, поділяють і США, полягає в тому, що путін не демонструє абсолютно ніякого апетиту до переговорів і до припинення цієї війни, — сказав він в інтерв'ю Guardian. — Ми все ще перебуваємо в глибині зими. Правда полягає в тому, що молоді чоловіки і жінки, які складають українську армію, борються за майбутнє своєї країни на місцях, і це триватиме ще кілька місяців… Українці чітко усвідомлюють, що не може бути ніякого припинення вогню до переговорів. Тому я не очікую припинення вогню в цій війні найближчим часом. Я дуже чітко усвідомлюю, що путін на цей час не демонструє жодного бажання вести переговори. І тому, на жаль, я думаю, що ця війна на виснаження триватиме ще кілька місяців».

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Британський прем’єр Кір Стармер, який заявив, що Великобританія «відіграватиме повноцінну роль» у будь-яких майбутніх гарантіях безпеки, не виключив відправлення британських військ в Україну для виконання функцій миротворців у разі припинення вогню з росією.

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