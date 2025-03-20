«Український хіт-парад»: в боротьбу за глядацькі симпатії вступає FINKA з «моторошною» піснею

Платформа Youtube Music продовжує «не помічати» гурт «Бумбокс», який, тим не менше, встиг отримати дозвіл Мінкультури для виїзду за кордон.

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Тому ситуація на вершині «хіт-параду» Youtube Music (вкладка «В Тренді») продовжує залишатися стабільною: на перших двох місцях розташувались TVORCHI з піснею «Мила моя» та DOROFEEVA з хітом «Додайте світла», які впродовж двох тижнів набрали по 1,1 млн переглядів. За ними в погоню відправилась Alena Omargalieva з піснею «Сама» (557 тысяч переглядів з 13 березня).

Далі розташувались paashee («Тебе це не стосується»), Jerry Heil, MONATIK & Evgeny Khmara («ВИМОЛИВ»), Lady Gaga (Die With A Smile) та VOLKANOV («Я не буду пити»).

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А ось на 9-му місці у списку популярних серед українців пісень з'явилась учасниця фіналу Нацвідбору на Євробачення FINKA з композицією «Грушка» (144 тисячі переглядів за два дні).

«Грушка» — гуцульський стародавній похоронний обряд. Це ігри й веселощі біля покійника, які робилиси для того, аби відвернути увагу від смерти в домі і розігнати тугу" — говориться в анонсі до музичного твору.

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В кліпі хлопці цілують хлопців, передають один одному тліючий вуглик і взагалі творять здавалося б незрозумілі речі.

Ось як сама виконавиця пояснює творчий задум групи.

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В той же час в переліку найбільш популярних пісень на альтернативних музичних платформах поки що немає великих змін.

Зокрема, на Apple Music.

Та на Spotify.

Традиційно окрім пісень, що набрали найбільшу кількість переглядів, представляємо кілька новинок, які тільки починають свій шлях до вершини.

Йдеться про пісню «Мілфа», в якій Анна Саліванчук натякнула на джерело своїх додаткових доходів (прем'єра відбулася 5 днів тому).

Та пісню «Паприка», в якій Геля Зозуля зображає ганстерку часів Великої депресії (6 днів тому).

Також в Мережі завірусилися дві пісні Анастасії Марків. В одній вона розповіла про самий головний недолік сучасних хлопців.

А в іншій зізналася, що в сама далека від ідеалу. Цією піснею Настя намагається переконати дівчат в тому, що варто визнавати свою «темну сторону» (Увага, ненормативна лексика!).

Нагадаємо, також нещодавно Kamenskux рекомендувала страви, які допоможуть зменшити «пузанчик», а Volkanov показав, чим радує свою мамулю.

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