Визнані «стратегічно важливими»: Мінкультури дозволило виїзд за кордон двом гуртам

Після того, як діячі культури стали досить часто залишатись під час гастролей за кордоном, Міністерство культури та стратегічних комунікацій України вирішило «перекрити кисень» потенційним ухилянтам, через що постраждав колектив Андрія Данилко.

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Втім, розуміючи, що забороняти виїзд всім без розбору — недоцільно, міністерство прийняло нове рішення. Так, згідно з наказом Мінкультури за 11 березня два українські гурти набули статусу критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Такими визнано «Без обмежень» і «Бумбокс» (ТОВ «Музи для мас»). Вони відповідають вимогам, які передбачають визнання їх важливими для економіки, зокрема воєнної, та життєдіяльності населення в особливий період.

До слова, ще минулого року уряд опублікував нові правила бронювання від мобілізації. Тоді підприємства мали підтвердити статус критичності задля можливості продовження бронювання своїх працівників. Водночас такі установи мають забезпечувати середню зарплату від 2,5 мінімальної протягом останнього кварталу. Таку саму суму вони мають виплатити щонайменше один раз на квартал для претендентів на бронювання.

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Також зазначимо, що обидва гурти під час вторгнення росії до України ведуть активну благодійну діяльність. Зокрема, сприяють збиранню коштів для ЗСУ шляхом проведення концертів як в Україні, так і поза її межами.

Так, гурт «Без обмежень» 17 березня оголосили North America Tour 2025 містами США та Канади. Він розпочнеться у жовтні 2025 року. Більшість виручених грошей спрямують на закупівлю FPV-дронів для Сил Оборони. Наразі гурт має благодійний тур вдома «Сильні серця». Найближчі концерти відбудуться у Коломиї, Івано-Франківську та Трускавці.

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А гурт «Бумбокс» саме перебуває в закордонному турі під назвою «Дронотур». У ці дні — у Німеччині. Музиканти збирають своїми концертами гроші для Благодійного фонду Андрія Хливнюка для закупівлі спорядження для Сил Оборони на БПЛА, обладнання для Мобільних Вогневих Груп, генератори, засоби звʼязку.

Крім того, нагадаємо, що на двох музичних платформах пісня «Бумбоксів» «Зцапала-злапала» зараз займає перше місце.

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