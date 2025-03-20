Одкровення зашкодили: як помічники королеви Камілли насправді ставляться до принца Гаррі та Меган Маркл

Помічники королеви Камілли в Букінгемському палаці «майже ніколи не обговорювали» принца Гаррі та Меган Маркл — незалежно від того, наскільки суперечливими були дії пари, розповіло королівське джерело. Ні для кого не секрет, що 40-річний герцог Сассекський не має тісних зв’язків зі своєю мачухою, а їхній розрив посилився після виходу його гучних мемуарів Spare у 2023 році, пише nypost.com.

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У своїй книзі Гаррі стверджував, що Камілла була «лиходійкою». Він також розповів, що він і його брат, принц Вільям, благали свого батька, короля Чарльза, не одружуватися з нею.

І хоча світ безперервно чув одкровення від Сассекських, які залишили королівське життя у 2020 році та переїхали до США, члени королівської родини в основному не були стурбовані суперечками.

«Набагато більше роздумів у засобах масової інформації навколо того, що герцог і герцогиня Сассекські роблять або не роблять у той чи інший день, ніж коли вони перебували в палаці», — повідомило джерело королівського видання.

Після виходу Spare розповідали, що одкровення «зашкодили» Каміллі та залишили глибокий шрам на королівській родині, особливо вплинули на Чарльза. Насправді 76-річний король попросив свого сина припинити «витік» особистих даних про приватне життя королівської сім’ї.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що над принцом Гаррі знову нависла загроза, бо суд у США ухвалив жорстке рішення.

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