Меган Маркл підіймала з принцом Гаррі тему розлучення: що про це відомо

Життя Меган Маркл і принца Гаррі завжди було предметом уваги. Кожен їхній крок — від виходу з королівської родини до особистих рішень — знаходиться під пильною увагою громадськості. Однак зараз, у критичний момент, герцогиня Сассекська, схоже, зайняла тверду позицію щодо свого майбутнього з принцом.

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Після того, як батьку Гаррі королю Чарльзу поставили діагноз рак, напруга в родині посилилася. Поки монарх бореться з хворобою, стосунки Гаррі з батьком залишаються делікатним питанням. Попри тривалу розлуку, ходять чутки, що принц Гаррі подумує про повернення до Сполученого Королівства, щоб підтримати свого батька в його останні дні, пише видання E-noticies.

Проте Меган Маркл, як повідомляється, дала зрозуміти, що вона не хоче дозволити Гаррі повернутися до Британії. Як повідомляє El Nacional, пара стикається з постійним тиском ЗМІ й Меган не хоче, щоб її сім'я знову опинилася в центрі уваги.

За словами кількох джерел, близьких до пари, позиція Меган Маркл чітка. Якби Гаррі вирішив повернутися до Сполученого Королівства без її схвалення, наслідки були б серйозними. Стосунки пари, які вже пройшли кілька випробувань, можуть сильно постраждати.

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Тим часом на кону стоїть здоров'я короля Чарльза, який планує залишатися на посаді глави держави до кінця своїх днів. Хоча він пройшов хімієтерапію та веде здоровий спосіб життя, рак продовжує прогресувати. Ситуація поставила принца Гаррі перед дилемою: залишитися з родиною в Сполучених Штатах або повернутися, щоб підтримати батька в його останні дні.

Маркл дала зрозуміти, що сім'я завжди має бути пріоритетом. Хоча примирення між Гаррі та його батьком й братом Вільямом можливе, все вказує на те, що стабільність сім’ї є вирішальним фактором для Меган. Майбутні стосунки та життя Сассекських, здається, залежать від рішення, яке принц Гаррі прийме найближчими днями.

Нещодавно стало відомо, що принц Вільям розлютився на Меган Маркл через її спроби наслідувати принцессу Діану.

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Фото: Getty Images

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