Березнева індексація пенсій: який розмір платежів гарантує держава

Березнева індексація пенсій не лише передбачає їхнє зростання на 11,5%. Також держава гарантує мінімальний розмір виплат пенсіонерам.

Як повідомляють ЗМІ, розмір мінімальних пенсійних виплат становить від 3 038 гривень. При цьому перерахунок пенсій буде здійснено автоматично, без додаткових звернень пенсіонерів.

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Так, передбачено додаткові гарантії мінімальних пенсійних виплат для:

- непрацюючих пенсіонерів, які досягли віку 65 років та мають страховий стаж 35 років для чоловіків та 30 років для жінок, — не нижче 3 758 грн;

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- пенсіонерів, яким виповнилося 80 років та які мають страховий стаж 25 років для чоловіків та 20 років для жінок, — не нижче 3 758 грн;

- пенсіонерів віком від 70 до 80 років, які мають страховий стаж 35 років для чоловіків та 30 років для жінок, — не нижче 3 613 грн;

- пенсіонерів, яким виповнилося 70 років, але їхній страховий стаж менше 35 років у чоловіків та 30 років у жінок, — мінімальна пенсійна виплата обчислюється у розмірі, пропорційному набутому страховому стажу, виходячи із суми мінімальної виплати 3 323 грн;

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- пенсіонерів у віці від 75 до 80 років за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків та не менше 20 років у жінок — не менше 3 613 грн;

- в інших категорій пенсіонерів, які не працюють, — не нижче 3 038 грн.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», залежно від віку виходу на пенсію для отримання виплат потрібно від 15 до 32 років страхового стажу.

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