На порозі великих змін: відома астрологиня назвала знаки Зодіаку, для яких третя декада березня буде дуже успішною

Відома астрологиня Марина Скаді, яка раніше розповідала про вплив на життя кожного знаку Зодіаку коридора затемнення, який триватиме до 29 березня, пояснила, для кого з представників зодіакального кола третя декада першого місяця весни буде вкрай важливим періодом.

ВІДЕО ДНЯ

За її словами, третя декада березня — час активного оновлення, енергії та нових можливостей, який стане важливим для вогненних знаків Зодіаку, пише «ТСН». Це — Овен, Лев та Стрілець.

«Нові цикли Венери та Меркурія в Овні наповнюють життя сміливістю в коханні, рішучістю в діях і прагненням до самовираження. Овен — знак першовідкривача, воїна та пристрасного шукача пригод. Коли дві планети, які відповідають за кохання (Венера) і спілкування (Меркурій), розпочинають свої цикли саме тут, світ наповнюється жагою до нового, а люди стають відкритішими, ініціативнішими та сміливішими. Нові цикли Венери й Меркурія в Овні символізують енергії оновлення, пристрасті та сміливих рішень», — стверджує астрологиня та називає 23 та 24 березня днями, коли космічна енергія «відчиняє двері до нового етапу».

Читайте також: Тільцям важливо завершити розпочате, а Дівам потрібен тонкий розрахунок: гороскоп на 20 березня

РЕКЛАМА

Астрологиня зазначає, що поєднання цих двох нових циклів в Овні дає потужний імпульс для оновлень — прийшов час для того, аби люди виявляли свій потенціял та лідерські якості. При цьому наголошується, що перед початком новий циклів варто завершити старі справи, аби воне не тягнули вас у минуле.

З огляду на це Марина Скаді називає 23 і 24 березня «точками перезавантаження», коли Венера (почуття) та Меркурій (думки) починають свої нові цикли у вогненному Овні.

Астрологиня стверджує, що цей час буде корисним для тих, хто прагне змінити своє життя. Особливо в тих сферах, які вже давно потребували змін.

РЕКЛАМА

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 20 березня читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

1381

Читайте нас у Facebook