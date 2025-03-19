Тільцям важливо завершити розпочате, а Дівам потрібен тонкий розрахунок: гороскоп на 20 березня

Свої прогнози на четвер, 20 березня, підготували не лише знавці карт Таро, а й астрологи, які дали поради всім знакам Зодіаку.

Сьогоднішній день, як пише «ТСН», вважається часом, сприятливим для втілення в життя будь-яких, навіть найнеймовірніших починань. Головне — діяти швидко.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

Гороскоп на 20 березня на Овнів рекомендує знаку залишити минуле позаду й жити сьогоденням, «тримаючи в умі» майбутнє. Адже дуже важко йти вперед, якщо тягар минулого тягне тебе назад.

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Телець

Гороскоп на 20 березня для Тельців радить знаку завершити старі справи і лише після цього братися за нові. Успіх нових проектів залежатиме від того, наскільки знаку вдалося розібратися з невирішеними раніше питаннями.

Близнюки

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Гороскоп на 20 березня для Близнюків радить знаку чітко визначити собі цілі, і лише після цього визначати тактику та стратегію.

Рак

Гороскоп на 20 березня для Раків обіцяє знаку, що його ідеї та проекти будуть гідно оцінені і колегами, і керівництвом.

Лев

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Гороскоп на 20 березня для Левів не виключає, що робоче питання, над рішенням якого довго бився знак, може вирішитися саме собою.

Діва

Гороскоп на 20 березня для Діви рекомендує знаку ретельно обмірковувати всі деталі, перш ніж приступати до реалізації нового проекту. В іншому випадку будь-яка дрібниця може змусити вас спіткнутися.

Терези

Гороскоп на 20 березня для Терезів попереджає знак, що ідеї, які приходять сьогодні йому на думку, не варто відкидати — вони заслуговують на увагу та втілення в життя.

Скорпіон

Гороскоп на 20 березня для Скорпіонів рекомендує знаку чітко планувати свої дії, представляючи та визначаючи цілі своєї діяльності.

Стрілець

Гороскоп на 20 березня для Стрільців не радить знаку ризикувати з фінансами без особливої потреби. Успішними будуть лише ті фінансові операції, які чітко обдумані та сплановані.

Козеріг

Гороскоп на 20 березня для Козерогів не виключає, що сьогодні знак отримає несподіваний прибуток. Це може бути як премія на роботі, так і подарунки від друзів чи близьких.

Водолій

Гороскоп на 20 березня для Водоліїв рекомендує знаку поглянути на те, що відбувається в житті «під іншим кутом». Можливо, такий погляд зможе дати відповіді на багато питань, що виникають у Водоліїв.

Риби

Гороскоп на 20 березня для Риб обіцяє знаку сприятливий день. Покупки, здійснені сьогодні знаком, радуватимуть Риб і слугуватимуть їм довгі роки.

Раніше астролог Анджела Перл назвала три знаки Зодіаку, яким цього тижня, 17−23 березня, слід бути обережними.

Фото Pixabay

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