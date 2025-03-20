Не відчуваю себе вдома у Києві: популярна співачка вразила зізнанням

Популярна співачка та композиторка Світлана Тарабарова, яка зворушила мережу, відверто розповіла про виховання дітей під час великої війни. Світлана зізналася, що свідомо не стала виїздити за кордон і народжувала третю дитину у Києві на початку повномасштабного вторгнення. Зараз співачка, яка родом з Херсону, мріє повернутися у рідне місто та почати там відбудову.

ВІДЕО ДНЯ

«Кожного разу, коли за вікном щось вибухає і будинок здригається, я відчуваю тривогу, — зізналася Світлана у проєкті „Моя історія“ (Інтер). - Ми з дітьми ховаємося в наших металевих укриттях, оскільки не маємо підвалу або другого поверху. Це важко психологічно, і я відчуваю відповідальність за їхнє життя. Але щоранку, прокидаючись, я розумію, що мої діти ростуть у рідній країні, говорять українською і ця віра в майбутнє дає сили. Усе, що відбувається зараз, важко, але життя — це постійний ризик, і, насправді, складно щось передбачити. Сьогодні ти є, а завтра тебе немає. Будь що може статися в будь якій країні, де б ти не був. Такі думки мене заспокоюють. Особисто мені важливо відчувати, що ти потрібний людям. Я не самітниця, завжди прагнула бути серед людей. Це і є моє життя».

Тарабарова розповіла, що в її сімʼї всі без виключення перейшли на українську мову. Вона свідомо вирішила, що її діти не мають, навіть, чути десь російську.

«Діти вже дуже свідомі, — розказала Світлана. — Тут і пояснень не треба, тому що вони ходять у школу і в садок, у них повітряні тривоги, вони спускаються в укриття. Вони чітко знають, що напала росія. Вони чітко знають, що коли летять ракети, то треба ховатися.

РЕКЛАМА

Ми вирішили, що рідною мовою наших дітей буде українська. Це було нелегко, особливо після багатьох років спілкування іншою мовою. Особливо дивно було сваритися українською, відчувався елемент фейковості. Але все приходить з досвідом, і зараз ми вже не помічаємо, що це українська. Навіть моя мама, яка завжди говорила російською, в 70 років почала розмовляти українською, бо у нас вдома є правило: діти повинні чути тільки українську".

Світлана чекає більш безпечного часу, аби повернутися у рідний Херсон і відбудовувати місто.

РЕКЛАМА

«Звісно, ми повернемося, коли там буде безпечно, — зізналася співачка. — Ми відбудуємо Херсон, і я впевнена, що кожен херсонець зробить це. Для мене Херсон — це частина серця. Я, наприклад, досі не відчуваю себе вдома у Києві, хоча й живу тут понад двадцять років. Тут народилися мої діти, але все одно Херсон — це моє рідне місто».

В ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» популярна співачка Наталка Карпа розповіла про виклики під час великої війни.

23

Читайте нас у Facebook