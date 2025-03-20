Щасливі разом: в Мережі показали, як Каменських і Потап відпочивали в Маямі

Схоже, що дуже жорстка дієта, якої дотримувалась з початку року Настя Каменських, дала результати, і співачка скинула всі кілограми, які вважала зайвими. І дозволила собі відпочити на пляжах сонячного Маямі.



До таких висновків підштовхують знімки, які розмістив у себе в акаунті в соціальній мережі партнер українського шоумена Потапа Сергій Маковець, який проживає у США. При цьому Маковець зазначив, що фото зроблено в Маямі, кілька годин тому.

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«Щасливі бути разом», — підписав він знімок на яхті, де вони позують втрьох з Потапом і Настею.

Фото з Instagram

Зазначимо, що останнім часом в Мережі час від часу з'являються знімки і відео Насті і Потапа, на яких вони то сваряться у центрі міста, то репер на концерті говорить щось про розлучення з Каменських тощо.

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Також періодично з'являються чутки, що Потап нібито «знайшов заміну» своїй дружині. Варто згадати, що виконавець часто сам провокує подібні розмови. Приміром, серед фото Маковця є знімок, на якому Потап обняв за плечі якусь незнайому дівчину — це фото лайкнули кілька акаунтів шанувальників артиста.

Також на своїй сторінці у соцмережі Потап розмістив «збірну солянку» з фрагментів своїх концертів, де показав, як продовжує «балаганити» у США.

Не зовсім зрозуміло, як опинилася в Маямі Анастасія. Втім, жінки можуть без перешкод покидати Україну і повертатись на Батьківщину. До чоловіків, як відомо, вимоги набагато серйозніші, і Потап, це, певно, добре пам'ятає.

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Раніше Олексій Потапенко викладав в Мережу відео, на якому він у США танцював посеред вулиці у спортивних штанях, пуховику з квітковим орнаментом та шапці-вушанці.

Фото зі сторінки Сергія Маковця у соцмережах

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