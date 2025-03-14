«Завдяки» теплій погоді може подорожчати один важливий продукт: про що йдеться

В Україні продовжують зростати ціни на продукти харчування і це стосується більшості позицій. Що стосується і м'яса свинини, адже від початку року, наприклад, грудинка подорожчала приблизно на 4 гривні. Але це далеко не межа, оскільки ціни, найімовірніше, продовжать своє зростання через теплу погоду і наближення Великодня.

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Такої думки доходять аналітики Асоціації «Свинарі України». За їхніми даними, хоча закупівельна ціна на свиней живої маси залишається поки що стабільною — від 74 до 77 гривень за кілограм, виробники м'ясних продуктів очікують розвитку двох тенденцій.

Так, одні виробники м'ясних продуктів потроху почали купувати більше м'яса, розраховуючи на зростання попиту на свою продукцію до Великодня, а інші вважають, що через теплу погоду традиційний сезон пікніків у 2025-му році може стартувати раніше. Можливо, навіть ще до Великодня.

В обох випадках, пояснюють аналітики Асоціації «Свинарі України», варто очікувати на зростання попиту на м'ясо та м'ясопродукти, а разом із ним і зростання цін на них.

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Зауважимо, що за даними порталу Мінфіну, у березні зростають ціни фактично на всі види м'яса свинини — грудинку, лопатку, підчеревок і шашлик, а ошийок і ребра дещо подешевшали.

Утім, дорожчає не лише м'ясо, постійно зростають у ціні й цілком собі недорогі овочі.

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