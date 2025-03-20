Незважаючи на досить зрілий вік (92 роки) та численні проблеми зі здоров'ям в останні роки, батько Пилипа Кіркорова Бедрос, на похорони якого відмовилась їхати колишня невістка Алла Пугачова, одним з небагатьох розумів, що його кінець близький.

ВІДЕО ДНЯ

Про це пишуть росЗМІ з посиланням на хатню робітницю Люсю (Людмилу Дороднову), яка працювала у Кіркорових близько 30 років.

За її словами, коли у Бедроса почалися проблеми з ногами, лікарі поставили йому блокаду, після чого співак був практично прикутим до ліжка. І сказав слова, які, схоже, стали пророчими: «Ну, все, півроку, і я не жилець».

Люся впевнена, що саме після блокади співак не міг вести активний спосіб життя і перебував у гнітючому настрої.

РЕКЛАМА

В той же час Люся стверджує, що навіть коли у Бедроса почалися проблеми з ногами, він продовжував виходити у світ і намагався не помічати всі проблеми зі здоров'ям.

З іншого боку, попри оптимізм батька Пилипа Кіркорова, варто нагадати, що він був затятим путіністом, ненавидів українців і палко вітав анексію українського Криму.

Крім того, він любив розповідати журналістам красиву легенду про те, що шлюб його сина з Пугачовою напророкувала сама Ванга у 1975 році.

РЕКЛАМА

821

Читайте нас у Facebook