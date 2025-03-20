Україна у відповідь на гол Лукаку розтрощила Бельгію: відеоогляди матчів плей-оф Ліги націй

У четвер, 20 березня, відбулися 12 перших поєдинків плей-оф Ліги націй, чинним переможцем якої є команда Іспанії. Зокрема, збірна України на стадіоні Enrique Roca De Murciа в іспанській Мурсії билася з бельгійцями за місце в елітному дивізіоні турніру. І як билася!

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Ліга націй. Плей-оф. Перші матчі

Україна — Бельгія — 3:1

Україна: Лунін, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Конопля (Сич, 25, Ярмолюк, 65), Калюжний (Назарина, 88), Шапаренко (Ванат, 65), Зінченко, Судаков, Циганков, Яремчук (Гуцуляк, 65).

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Голи: Гуцуляк (66), Ванат (73), Забарний (78) — Лукаку (40).

Єдина до цього зустріч суперників завершилася на Євро-2024 безгольовою нічиєю, що не дозволило «жовто-синім» вийти з групи. Але в тій зустрічі бельгійцями ще керував німець Доменіко Тедеско, а нещодавно його місце зайняв француз Руді Гарсія, для якого матч проти України став дебютним.

Хлопці Реброва почали дуже навіть активно, і на 6-й хвилині лише реакція голкіпера Куртуа, який повернувся до збірної Бельгії після довгої паузи, врятувала гостей після удару Яремчука. Але з кожною хвилиною Червоні дияволи все більше контролювали ситуацію на полі (у нас до того ж «зламався» і попросив заміну Конопля). І якщо в кількох моментах просто здорово зіграв Лунін, то на 40-й хвилині і він був безсилий, коли після шикарного навісу зі штрафного у виконанні де Брюйне гренадер Лукаку влучно пробив головою, забивши свій 86-й гол за бельгійську збірну.

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Після перерви наша збірна втратила ще одного правого захисника — Сича, і Реброву довелося у пожежному порядку робити заміни та переводити на правий фланг оборони Зінченка. Саме гравець «Арсенала» ледь не зрівняв рахунок на 60-й хвилині, коли класно «вистрілив» зі штрафного, але бельгійців врятувала штанга. А через шість хвилин розумничка Гуцуляк «обікрав» де Вінтера і не залишив шансів голкіперу «Реала» — 1:1.

Це ще що. На 73-й хвилині ще один футболіст, який вийшов на заміну, засмутив зіркового Куртуа — Ванат після «прострілу» Судакова — 2:1.

Минуло ще п'ять хвилин, і Забарний після навісу Зінченка проштовшнув м'яч у сітку — 3:1. Нокдаун!

У будь-якому випадку, 23 березня в зустрічі у відповідь у Генку команді Реброва просто не буде. Навіть з урахуванням того, що бельгійцям через дискваліфікацію не допоможе один із лідерів де Кетеларе. Але за шикарний другий тайм у Мурсії хлопцям у жовтих футболках окреме спасибі!

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Ще у трьох поєдинках плей-оф А/В зафіксовано такі результати:

Туреччина — Угорщина — 3:1 (Кокчу, 9, Актюркоглу, 69, Кахведжі, 73 — Шафер, 25).

Австрія — Сербія — 1:1 (Грегорич, 37 — Самарджіч, 62).

Греція — Шотландія — 0:1 (Мактоміней, 32, з пенальті).

Тим часом вісім найсильніших збірних дивізіону А продовжують боротьбу за перемогу у турнірі. Нагадаємо, що переможець чвертьфіналу Хорватія — Франція стане останнім суперником збірної України у відбірній групі ЧС-2026.

Хорватія — Франція — 2:0 (Будімір, 26, Перішич, 45+1). На 8-й хвилині Крамарич (Хорватія) не реалізував пенальті.

Нідерланди — Іспанія — 2:2 (Гакпо, 28, Рейндерс, 46 — Н. Вільямс, 9, Меріно, 90+3). На 80-й хвилині вилучено Хато (Нідерланди).

Данія — Португалія — 1:0 (Хейлунд, 78). На 24-й хвилині Еріксен (Данія) не реалізував пенальті.

Італія — Німеччина — 1:2 (Тоналі, 9 — Кляйндінст, 49, Горецка, 76).

У поєдинках плей-оф за місце у дивізіоні В зафіксовано такі результати:

Косово — Ісландія — 2:1 (Деллова, 19, Реджбечай, 49 — Оскарссон, 22).

Болгарія — Ірландія — 1:2 (Петков, 6 — Азаз, 21, Догерті, 42)

Вірменія — Грузія — 0:3 (Кочорашвілі, 33, Мікаутадзе, 37, 59).

Словаччина — Словенія — 0:0 .

Матчі у відповідь плей-оф відбудуться в неділю, 23 березня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України в червні зіграє на міжнародному турнірі в Канаді.

Фото Photo News

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