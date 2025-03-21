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Клуб споживачів

Платитимемо за газ менше: Рада може скасувати плату за важливу послугу

16:48 21 березня 2025
В Україні можуть скасувати плату за транспортування газу

В Україні, де можуть зрости тарифи на воду, світло та тепло, також можуть зменшитися витрати людей за природній газ. Народний депутат України Максим Заремський вніс до парламенту проєкт закону № 13095, який передбачає скасування плати за транспортування природного газу для населення.

Політик пропонує звільнити побутових споживачів від витрат на транспортування та розподіл газу, що значно зменшить фінансове навантаження на українські сім’ї. Відповідно до проєкту, скасування плати діятиме протягом усього періоду воєнного стану та протягом року після його завершення.

Як писали «ФАКТИ», тариф на газ для населення може зрости у півтора рази і навіть вище вже до кінця поточного року. У березні українці розплачуватимуться за газ за колишнім тарифом — 7,96 грн/кубометр. Цей тариф від «Нафтогазу» залишається незмінним ще з 2021 року, оскільки Верховна Рада встановила мораторій на його підвищення. Майже гарантовано тариф залишатиметься таким самим і у квітні. А от далі можуть відбутися зміни, хоча закон про мораторій на підвищення деяких комунальних тарифів під час дії воєнного стану їх не передбачає в такі терміни.

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