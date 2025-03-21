Маленька пташка, що виконує роботу великих літаків: що відомо про БпЛА Raybird-3

На озброєнні ЗСУ є маса дронів, здатних не тільки атакувати наземні цілі в рф, а й виконувати багато інших завдань. Один із них — безпілотник Raybird, відомий також під своєю армійською назвою ACS-3.

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Як повідомляє сайт Міністерства оборони України, поява цього БпЛА призвела до переформатування всіх наявних класифікацій безпілотників. А все тому, що маленький літак (до 25 кг) може виконувати завдання, які зазвичай підкоряються лише набагато більшим комплексам.

Прийнятий на озброєння ЗСУ 2018 року Raybird-3 відтоді неодноразово поліпшувався і зараз має великий бойовий досвід: понад 350 000 годин бойових вильотів і десятки місій щодня. Це літак-розвідник, який може перебувати в небі до 28 годин і долати відстань до 2500 км. Завдяки своїм характеристикам та компактній формі, він має змогу оминати ворожі системи ППО та зони активної роботи РЕБ, щоб проводити якісну візуальну розвідку з висоти до 5.5 км та виконувати інші завдання.

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Завдяки модульній конструкції та компактним розмірам, БпАК може використовуватися для різноманітних місій, не потребує спеціальних умов для зльоту та посадки, має високу ремонтопридатність — фактично за кілька хвилин можна замінити пошкоджені деталі.

Корисні навантаження, заміна яких відбувається за одну хвилину:

гіростабілізовані мультисенсорні підвіси з лазерним цілевказівником;

фотокамери;

радари із синтезованою апертурою (SAR);

баражувальні боєприпаси різних типів.

FPV-коптери

«Родзинкою» однієї з останніх версій комплексу стала інтеграція лазерної системи наведення коригованих боєприпасів, що працює з точністю до метра. Це єдиний у своєму класі безпілотник, що має таку систему. І її ефективність уже доведено в реальному бою. Лазерне цілевказівка працює на досить далекій відстані від цілі, щоб провести її точне ураження і зберегти борт-носій системи.

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Тим часом росія в поганих погодних умовах втрачає вертольоти, які не можуть продати в Африку навіть у кредит через їхню погану якість.

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