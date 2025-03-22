Перерахунок пенсій у квітні: у кого виплати зростуть на більш як 500 гривень

У квітні частина пенсіонерів відчує збільшення виплат. Йдеться не лише про індексацію пенсій людям, які продовжують працювати навіть при виході на заслужений відпочинок, але й завдяки іншим доплатам.

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Про це пише УНІАН з посиланням на Пенсійний фонд України.

Зокрема, зростання пенсій відбуватиметься завдяки доплаті за віком.

Хто має право на отримання такої доплати

Цю доплату можуть отримати пенсіонери старше 70 років.

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Також умовами для надання цієї доплати є:

особа має отримувати пенсію за віком;

пенсійна виплата пенсіонера не перевищує 10 340,35 гривні.

На розмір цієї доплати впливає вік особи:

пенсіонери від 70 до 74 років включно можуть отримати доплату — 300 гривень;

особи від 75 до 79 років включно мають право на доплату — 456 гривень;

від 80 років — 570 гривень.

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«Нарахування надбавки розпочинається не від початку календарного місяця, а після досягнення відповідного віку, тому за перший місяць вона буде виплачена не повністю, а пропорційно до даної кількості днів», — йдеться у повідомленні ПФУ.

Також співробітники фонду звертають увагу на те, що нарахування цієї надбавки відбувається автоматично, і для отримання виплат додатково звертатись у ПФУ не потрібно.

Раніше «ФАКТИ» писали, як отримати додатково до виплат 2 361 грн.

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