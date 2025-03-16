Пенсію можна збільшити: як отримати додатково до виплат 2 361 грн

В зв'язку з тим, що уряд готує, за словами голови Союзу споживачів комунальних послуг Олега Попенка, ухвалення рішення, через яке можуть зрости ціни на електроенергію та низку товарів та послуг, українцям радять ретельніше переглянути записи, пов'язані з робочою діяльністю та місцями проживання у попередні роки.

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Адже не виключено, що це дозволить отримати доплату до отримуваних виплат, пише видання «На пенсії» з посиланням на Міністерство соціальної політики.

Йдеться про необхідність оновлення інформації в державних реєстрах щодо проживання в зоні радіоактивного забруднення для отримання передбаченої законодавством доплати.

Відповідно до Закону «Про державний бюджет України на 2025 рік», непрацюючі пенсіонери, які постійно проживали в зоні радіоактивного забруднення, не виїжджали з неї та не вселялися туди добровільно, мають статус особи, яка постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС, можуть отримувати щомісячну доплату у розмірі 2 361 грн.

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Як підтвердити місце проживання

Через відсутність даних у Єдиному демографічному реєстрі щодо проживання в зоні радіоактивного забруднення в період до 1993 року, уряд передбачив додаткові способи підтвердження цього факту.

Для внесення інформації до реєстру необхідно звернутися:

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- до органу реєстрації (ЦНАП, сільська або селищна рада) з одним із документів: паспортом громадянина України у вигляді книжечки; будинковою книгою, що підтверджує реєстрацію місця проживання до 1993 року.

- до територіального органу Пенсійного фонду України (ПФУ) для отримання сканованих копій паспорта (за наявності у пенсійній справі).

- до органу реєстрації для отримання довідки у формі витягу з реєстру територіальної громади щодо періоду проживання в зоні радіоактивного забруднення.

Коли почнуть виплачувати доплату

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Після оновлення інформації Пенсійний фонд забезпечить виплату доплати з 1 січня 2025 року, незалежно від дати звернення. Наприклад, якщо уточнення даних відбудеться у квітні 2025 року, пенсіонер отримає всі кошти, починаючи з січня.

Важливо! Оновлення інформації в реєстрі є обов’язковим для нарахування доплати. Якщо ви відповідаєте критеріям, варто подбати про це заздалегідь.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що в Мінсоцполітики порадили, як збільшити пенсію на тридцять відсотків.

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