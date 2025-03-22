Досить лише щіпки: спеції, які знижують артеріальний тиск

Гіпертонія — ознака нашого часу, спричинена малорухливим способом життя, зловживанням алкоголем, недостатньою фізичною активністю і, нарешті, обробленою їжею, багатою насиченими жирами та натрієм, пише видання Zywienie.abczdrowie.

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Щоб не перевищувати норму споживання солі, рекомендовану ВООЗ і науковими товариствами, тобто близько 5 г на день, сільничку слід викинути з дому назавжди. Крім того, не тільки не варто досолювати жодні страви, а й виключити з раціону консервовані з додаванням солі продукти. Потрібно сильніше приправляти страви спеціями, що імітують смак солі, але не містять натрію.

Морські водорості є джерелом багатьох цінних мінералів і мають характерний солонуватий смак. Їх можна придбати в магазинах здорової їжі. Вони не містять натрію, але досить багато — йоду і кальцію. Дослідження показує, що морські водорості також є джерелом таких інгредієнтів, як розчинні харчові волокна, пептиди, флоротаніни та мінерали. Вони, на думку вчених, можуть позитивно впливати на кровоносну систему.

Гранульований часник — пряність, до якої ми тягнемося лише тоді, коли під рукою немає свіжого часнику — є чудовою заміною солі. Хоча його ефект зниження артеріального тиску не такий сильний, як у свіжого часнику. Одна чайна ложка цієї спеції містить лише 1,86 мг натрію, тоді як така ж кількість кухонної солі містить цілих 2360 мг натрію.

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Головна особливість куркуми в тому, що вона здатна підвищувати засвоєння мікроелементів з інших продуктів — наприклад, якщо ми їмо томатний соус, багатий цінним для серця калієм, варто додати туди куркуму. Крім того, вона має протизапальну дію, тому може захистити організм, включаючи серцево-судинну систему, від ушкоджень, спричинених запаленням.

Якщо нам не вистачає смаку, варто мати під рукою ароматну копчену паприку. Ця спеція також має потенціал зменшити запалення в організмі та регулювати рівень цукру в крові.

До речі, щоб зробити ранкову каву по-справжньому корисною для здоров'я, додайте в неї одну популярну спецію.

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