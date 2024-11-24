Сильно підвищився тиск: науковці пояснили, чому декому краще взагалі відмовитись від алкоголю

Дослідження показують, що не лише сильне, а й помірне вживання алкоголю підвищує ризик високого кров’яного тиску. Для жінок помірне вживання алкоголю визначається як один напій на день, а сильне — вісім або більше напоїв на тиждень, зазначає доктор медичних наук зі США Тоні Голен.

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Дослідження, опубліковане в жовтні 2023 року в журналі Hypertension, показало, що вживання навіть одного алкогольного напою на день пов’язане з підвищенням артеріального тиску, пише видання Health.

Чому це може статися? Вживання алкоголю підвищує рівень гормону реніну в крові, який може спричиняти звуження кровоносних судин. Цей ефект у поєднанні зі здатністю реніну зменшувати виділення сечі підвищує артеріальний тиск. Чим частіше хтось п’є, тим більша ймовірність, що ця звичка підштовхне гіпертонію.

Рішення тут досить просте: пийте менше, або ж обирайте безалкогольні коктейлі. Дотримуйтесь здорового харчування. І зверніться до лікаря, щоб переконатися, що ваш артеріальний тиск перебуває в нормі, оскільки серцево-судинні катастрофи «молодшають».

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