Порадійте за вашого міського голову та його помічників: опубліковано рейтинг авто, які придбали мерії міст України

Під час повномасштабної війни з рф місцева влада постійно допомагає військовим закривати їхні потреби не лише в дронах, але й в автівках. Проте за даними ресурсу «Прозорі міста» зі 100 досліджуваних міст за підсумками 2024 року тільки 50 міських рад (лише 115 замовників) купували неспеціалізовані автомобілі за бюджетні кошти.

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Мова йде про 640 закупівель на суму понад 756 млн грн і серед міських рад найбільше авто придбали Кривий Ріг, Львів, Київ, Вінниця та Луцьк.

Майже половина від суми бюджетних автоконтрактів припадає на закупівлю пікапів — це 2,8 тис. авто на 4 млрд грн. Це пояснюється тим, что саме ці прохідні автівки є найбільш затребуваними на фронті через великі багажні відсіки, куди можна завантажити всі необхідннеі на війні спорядження.

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Тож серед пікапів 50 міських рад найбільше купували Mitsubishi L200 — 146 автівок на суму 186,9 млн грн. Найбільше їх придбали Вінниця та Луцьк — по 30 одиниць.

102 з придбаних містами авто — це Toyota Hilux. Їх міста купили за 149,9 млн грн. Найбільше Toyota Hilux придбали у Львові — 50 авто та у Білій Церкві — 27 авто.

Третя в рейтингу — Great Wall Wingle. 100 таких машин купили для захисників у Кривому Розі.

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Крім пікапів, міста купували кросовери Renault Duster (67 одиниць) та фургони Renault Express (34 одиниць). При цьому першість серед усіх куплених авто Renault Duster утримує столиця — її влада придбала за кошти міського бюджету 28 машин.

Також нагадаємо і про регулярні затримання в Україні підпалючачів автівок ЗСУ, які діють за прямою вказівкою фсб.

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