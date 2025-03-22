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Терміново вживайте заходів! Фахівець розповів, що потрібно робити, коли на розсаді з’являються «сонячні плями»

18:55 22 березня 2025
Сонячні плями на розсаді. Фото — скріншот відео

Городники нині активно вирощують розсаду, а ті, хто живе на півдні України, вже почали висаджувати її на городі.

Завадити успішному росту рослин можуть сонячні опіки, розповідає автор каналу «Корисне ТБ».

Згідно з його висновками, причиною їх появи може бути вирощування рослин у стелажах під лампами — адже перше насіння (баклажанів) висівалося ще у лютому.

Коли ж під кінець березня сонячних днів стало більше, фермер переставив ящики з розсадою на підвіконня. І оскільки паростки не бачили ультрафіолетових променів, на листі з’явилися білі плями, тобто опіки. Якшо такого листя небагато, воно облетить само після висадки в грунт чи в теплицю.

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Що ж робити, аби плям не з'являлося зовсім?

Автор відео радить привчати розсаду до сонячних променів поступово — наприклад, протягом тижня ставити ящики розсаду на підвіконня поетапно: перший день — на 2 години, другий — на 4, а ще ерез день — на 6 годин. Коли ж надворі вже потеплішає, потрібно буде виносити ще й надвір, щоб загортовувати її к зовнішніми температурамию

До речі, до сонячних опіків більш схильні баклажани та томати. Але якщо вирощувати їх зразу під сонячними променями, таких проблем не буде.

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«Також варто знати, що якщо сонячних опіків було дуже багато по усьому листі, припиниться процес фотосинтезу і розсада просто загине», — попереджає господар.

Зверніть увагу також на способи підживлення розсади, яке може нівелювати певні проблеми її росту.

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