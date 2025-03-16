Дочекайтеся перших листочків: аграрій з Київщини нагадав, коли та чим вперше підживити розсаду

Аграрій з Київщини пан Валерій, який раніше розповідав, які рослини можна досіяти в березні, нагадав, коли настає пора першого підживлення розсади, яку в жодному разі не можна прогавити.



«Існує кілька варіантів підживлення, — розповідає автор канала „Наша дача“. — Перший — якщо рослини ростуть у вас в одній посуді. Тоді перше підживлення проводимо при пікеруванні — розсадженні розсади».

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За його словами, в такому випадку підживлення проводиться за формулою 13:40:13 з розрахунку 15 г на 10 л води. Також додається укорінювач — адже підвищений вміст фосфору допомогає рослині відновити кореневу систему та розвиватися. Зазвичай пікірування проводять, коли на рзсаді з'являються 2−3 справжніх листочки.

Другий варіант — коли насіння посіяне одразу в горщик чи у велику ємність і не передбачає швидкого розсаджування. Їх також вперше підживлюють, коли з'являється по 2−3 справжніх листячка на рослині. Це — сигнал, що рослина доволі доросла і їй потрібне додаткове харчування.

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Також про те, що рослині не вистачає сил, свідчить й пожовтіння нижнього листя.

«Це сигнал, що рослині не вистачає азоту. Вона починає перекачувати азот з низу нагору, продовжуючи надземний розвиток. Коли нестача азоту стане критичною, рослина почне скидати листя — спочатку семедольні, потім — нижні, а потім й ті, що вище. Вона „поїдатиме“ сама себе», — зазначив аграрій та додав, що в такому випадку негайно потрібно підживити рослину добривом у співвідношенні 20:20:20 (азот, фосфор, калій).

Також добривом у такому співвідношенні підживлюють рослини вже після пересадки, коли вони трохи уповільняють розвиток. Розчин готують, які і раніше, 15 г на 10 літрів води.

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Раніше аграрій з Харківщини розповів про «новітній спосіб» посіву томатів.

Фото — скріншот

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