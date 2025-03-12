Сіємо томати так, щоб швидко отримати сходи, а розсада росла потужною і здоровою (відео від фахівця)

Аграрій з Київщини Валерій вважає, що в березні можна «досівати» насіння рослин, які висівалися раніше, у лютому.

А ще один фахівець, ведучий блогу «Корисне ТВ» дає пораду відносно застосування «новітнього способу» посіву томатів.

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«Тепер сію помідори тільки так Чому я раніше не додумався до цього!» — назвав він свій допис. В чому ж новизна садівника-новатора?

По-перше, насіння томатів потрібно замочити у воді хоча б на кілька годин, — радить фахівець. Потім слід взяти два ватних диска, викласти на них вже замочене насіння, накрити зверху іншим диском, змочити і залишити так на одну добу — це потрібно для того щоб пришвидшити проростання насіння. Потім нам потрібен буде контейнер, товщина якого повинна бути хоча б 5 см — у такому контейнері ми можемо подовше потримати розсаду до пересаджування.

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Після цього харківський аграрій радить взяти звичайний пакет, розпустити його, і вкласти на дно контейнеру — щоб можна було швидко та легко пересаджувати розсаду.

«Таким чином ми не пошкодимо кореневу систему рослини, вона швидко приживеться і не буде хворіти», — пояснює блогер.

Минулого року, за його словами, вся розсада легко пережила пересаджування, дуже швидко прижилася і дала великий врожай.

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Наступним кроком блогер радить наповнити контейнер поживним ґрунтом з магазину — в ньому насіння дуже швидко проросте, і молодій розсаді буде дуже комфортно рости, адже у ґрунті з городу зазвичай багато шкідників хвороб. Також ґрунт з городу дуже щільний, і кореневій системі буде важко розвиватися.

Тут знадобиться паперовий рушник або туалетний папір. Викладіть на нього насіння з дотриманням відстані у 5 см. Це потрібно для того, щоб коли розсада проросте і буде рости у цьому контейнері до пересаджування, жодна рослина не притіняла і не конкурувала з сусідками.

Заповніть контейнер сантиметровим шаром грунту поверх насіння, добре зволожіть його в поставте в тепле і темне місце з температурою приблизно 25 °C.

Папір добр е триматиме вологу, і насіння у такому середовищі швидко проросте. А папір вже за декілька тижнів розкладеться у грунті І від нього нічого не залишиться.

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В коментарях українці вітають блогера з поверненням у Мережу і дякують за корисні поради.

А тим часом відома городниця порадила, що підсіяти до моркви для гарного врожаю.

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