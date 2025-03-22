Езотерики, які віддають перевагу картам Таро для передбачення майбутніх подій, попереджали про можливі складнощі сьогодні, 22 березня.

А чого чекати від дня завтрашнього, розповідає УНІАН.

ВІДЕО ДНЯ

Овен — «Імператор»

Ця карта означає, що вас випробують на лідерство. Доведеться взяти на себе відповідальність на роботі чи у власній родині. І тут і там варто не відступати від принципів, та діяти справедливо.

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Телець — «Дев'ятка Мечів»

Ваш день намагатимуться зіпсувати тривожні думки, сумніви або внутрішнє занепокоєння. Але не дозволяйте страхам керувати вами. Натомість варто взяти певну паузу, і не приймати серйозних рішень під тиском обставин чи інших людей.

Близнюки — «Сила»

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Тримайте свою емоційність під пильним контролем. Ви можете опинитися в непростій ситуації, де як ніколи знадобиться внутрішня стійкість. Знайте — ви сильніші, ніж думаєте.

Рак — «Колісниця»

Настав день руху вперед, тож будьте готові до змін або нового етапу. Карта радить не сумніватися і не дозволяти обставинам збивати вас з обраного шляху.

Лев — «Трійка Кубків»

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На вас чекає день спілкування і маленьких радощів. Можливо, ви потрапите на свято, яке надихне вас, або ж подарує знак уваги від важливої для вас людини.

Діва — «Смерть»

Попри моторошну назву ця карта означає завершення одного етапу і початок нового. Тож завтра щось може остаточно піти з вашого життя, щоб звільнити місце для оновлення. Прийміть це з вдячністю і не сумуйте за втраченим.

Терези — «Блазень»

Карта обіцяє день легкості і відкритості. Можливо, ви відчуєте бажання спробувати себе в незвичній ролі. Дозвольте собі бути самим собою — це відкриє перед вами привабливі можливості.

Скорпіон — «Король Мечів»

Вам доведеться діяти чітко, раціонально і без зайвих емоцій. Під час розмови, де вам потрібно буде захищати свою позицію, не переходьте межу. Діяти жорстко буде не найкращим варіантом для вас.

Стрілець — «Шістка Жезлів»

Смак перемоги — ось чим запам’ятається ваша неділя. Ви можете отримати похвалу, підтримку, або знак з небес, який покаже, що ви рухаєтеся в правильному напрямку. Також це сприятливий день для завершення вже розпочатих справ.

Козеріг — «Паж Пентаклів«

Тарологи радять присвятити день навчанню, плануванню бюджету, або розробці нових проєктів особливо у кар’єрній сфері. Будьте готові до того, що ваш шлях на вершину не буде стрімким, але ви обов’язково досягнете успіху.

Водолій — «Суд»

Для вас настав момент усвідомлення. Ви раптом зрозумієте, куди рухатися далі. Можливо, зникне стара проблема, яку вдасться вирішити лише тепер. Прислухайтеся до знаків долі.

Риби — «Четвірка Кубків»

День може здатися досить нудним, але це тільки в тому разі, якщо ви мрієте про нездійсненне. Однак якщо подивитися на ситуацію під іншим кутом, ви зможете побачити свій Шанс, і вийдете переможцем.

Також варто згадати, кому зі знаків зодіаку удача посміхнеться 23 березня.

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