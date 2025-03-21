Овнам — «Блазень» та нові перспективи, Дівам — «Двійка Денаріїв» та обережність: Таро-прогноз на 22 березня

Фахівці з гадання на картах Таро склали прогноз на 22 березня 2025 року. День обіцяє стати важливим для багатьох знаків Зодіаку. Карти попередять про можливі складнощі, пише slovofraza.com.

ВІДЕО ДНЯ

КОЗЕРІГ — Вежа

Козерогам варто присвятити час домашнім справам. Можливо, настав час для генерального прибирання. Позбавлення зайвого допоможе вам досягти гармонії.

ВОДОЛІЙ — Дама Жезлів

Водоліям потрібно бути уважними, тому що вони можуть зіткнутися з обманом. Їм слід ретельно перевіряти інформацію.

РИБИ — Вісімка Кубків

На Риб чекають важливі зустрічі. Їм важливо уникати порожньої витрати енергії та постаратися більше відпочивати, оскільки попереду чекають нові можливості.

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ОВЕН — Блазень

Овнів чекає насичений та активний день. Перед ними можуть несподівано відкритися нові перспективи. Їм слід не боятися експериментувати.

ТЕЛЕЦЬ — Утримання

Тельцям варто приділити більше часу своєму здоров'ю. Їм потрібно уникати стресів і знаходити час для відпочинку. Підтримка близьких допоможе вам досягти внутрішньої гармонії.

БЛИЗНЮКИ — Трійка Жезлів

Близнюкам варто переглянути своє ставлення до другої половинки та приділити час для відвертої розмови. Також не рекомендується робити великі покупки цього дня.

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РАК — Двійка Кубків

Ракам у цей день краще зосередитися на турботі про себе, розслабитися та не переживати через думки оточуючих людей. Гармонія із собою принесе їм відчуття спокою.

ЛЕВ — Десятка Кубків

Левам треба діяти без зволікання. День підійде для нових починань у сфері фінансів та кар'єри. Не варто боятися проявляти ініціативу.

ДІВА — Двійка Денаріїв

Дівам варто проявити обережність і не приймати поспішних рішень. Перш ніж зробити вибір, важливо все ретельно обміркувати. Головне — не поспішати.

ТЕРЕЗИ — Туз Мечів

На Терезів може чекати поворотний момент в особистому житті. Їм не варто боятися — все складеться якнайкраще. Вони мають бути готовими до несподіваних пропозицій.

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СКОРПІОН — Палац Мечів

Скорпіонам важливо не піддаватися емоціям і уникати конфліктів та суперечок, оскільки вони можуть призвести до непотрібного стресу. Краще присвятити час улюбленим захопленням.

СТРІЛЕЦЬ — Правосуддя

Стрільцям потрібно уникати поспішних рішень, особливо у ситуаціях, пов'язаних із роботою та важливими документами. Необхідно діяти виважено та раціонально.

Раніше відома астрологиня Людмила Булгакова спеціально для «ФАКТІВ» склала гороскоп на березень 2025 року для всіх знаків Зодіаку.

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