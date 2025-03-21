Атака БПЛА на Одесу: окупанти використали нову тактику, якій поки що протиставити нічого

Натомість анонсованого припинення вогню на 30 днів російські окупанти влаштували масштабний терор українських міст. У четвер, 20 березня, від їхніх дій постраждала Одеса, причому під удар потрапила цивільна інфраструктура.

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Аналіз недавніх атак показує, що окупанти почали застосовувати нову тактику повітряного терору, що складається із двох пунктів. Про один із них повідомив голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

За його словами, суть тактики зводиться до зосередження великих сил дронів та атаки цілей відразу великою кількістю засобів ураження, щоб перевантажити ППО, мобільні групи та засоби РЕБ. Так було й цього разу — дрони накопичувалися над Чорним морем, а потім атакували обласний центр.

Другим пунктом нової тактики, окрім накопичення сил, стали атаки міста з висоти біля 2000 метрів, з якої дрон різко пікірує вниз на ціль.

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«На таких висотах збити дрон звичайною стрілецькою зброєю практично неможливо. Мобільні вогневі групи не дотягують своїм озброєнням. Дотягнутися можуть засоби, починаючи з типу Gepard і вище. При цьому пікірування з висоти більше 2 кілометрів на швидкості 80−90 м/с вкрай негативно впливає на точність. А чи потрібна у такому разі точність? Терор заради терору. Ці нальоти найчистіший терор, вбивство, руйнування, залякування…» — пояснив військовий оглядач групи «Інформаційний опір» Олександр Коваленко.

Справді, масштаб атак БПЛА з боку окупантів наростає, у нальотах останніх днів було залучено щонайменше 200 дронів, але й Сили оборони України успішно відповідають результативними атаками.

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